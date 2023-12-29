Raiders WR Davante Adams Chiefs maçının ardından bir fotoğrafçıyı itti ve Kansas City polisi soruşturma başlattı

Chiefs'in 30-29 kazandığı maçın ardından Adams soyunma odalarına giden tünele doğru yürürken fotoğrafçı önüne geçti. Videoda Adams'ın elinde uzun bir sehpa taşıyan adamı iki eliyle ittiği görülüyor.

Polis sözcüsü Çavuş Jake Becchina gönderdiği e-postada, fotoğrafçının tedavi için hastaneye özel ulaşım ayarladığını ve bu sırada polisi aradığını söyledi. "Yaraların ilk belirlemelere göre hayati tehlike arz etmediği düşünülüyor."

Becchina, polisin ismini vermediği adamın hastaneden polis raporu aldığını söyledi.

Adams maç sonrası soyunma odasında ve Twitter'da yaptığı açıklamalarda özür diledi.

"Maçtan sonra ittiğim adamdan özür dilerim. Açıkçası maçın bitiş şeklinden dolayı çok sinirliydim ve maçtan çıkarken önüme koştuğunda verdiğim tepki buydu ve hemen kendimi çok kötü hissettim" diye tweet attı. "Bu ben değilim... ÖZÜRLERİM dostum umarım bunu görürsün."

Olay Arrowhead Stadyumunda, Kansas City Chiefs'in 17 sayılık farktan geri dönerek Raiders'a bu sezonki dördüncü mağlubiyetini tattırmasının ardından meydana geldi.

Maç, Raiders'ın dördüncü çeyrekte zaman daralırken ilk sayıyı bulamamasının ardından sona erdi. Adams, 47 saniye kala incelemede iptal edilen bir yakalamayı uzatıyor gibi görünüyordu. Ardından Las Vegas'ın son oyununda bir takım arkadaşı Adams ile çarpıştı ve oyun kurucu Derek Carr'ın pası tamamlanamadı.

Adams'ın oyundan sonra kenar çizgisinde kaskını yere çarptığı görüldü.

Raiders baş antrenörü Josh McDaniels Salı günü yaptığı açıklamada Adams'ı "bir insan olarak tüm kalbiyle" desteklediğini söyledi.

McDaniels gazetecilere yaptığı açıklamada "İnsan olarak harika bir adam" dedi ve ekledi: "(Onu) tanıyorum. Bunun arkasında herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum" dedi.

CNN olası disiplin cezasıyla ilgili olarak NFL'e birçok kez ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı. McDaniels takımın ligin isteklerine uyacağını söyledi.

Kansas City Polis Departmanı'nın saldırı biriminden dedektifler itme olayını soruşturuyor ve suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağını savcılarla koordine edecekler.

Düzeltme: Bu haberin daha önceki bir versiyonunda polis sözcüsü Jake Becchina'nın ilk adı yanlış verilmiştir.

CNN'den Jill Martin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com