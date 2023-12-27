Rahip uçakları kutsarken havaalanı sessizliğe gömüldü

...Dublin Havaalanı hariç, orada her yıl Noel günü düzenlenen "uçakların kutsanması" törenine hazırlanıyorlardı.

İrlanda'nın en işlek havaalanı 25 Aralık'ta kapanıyor - yılın tek günü uçaklar kalkmıyor ya da inmiyor.

Ancak havalimanı yetkilileri bir gün tatil yapmak yerine, bu arayı uçakların Tanrı tarafından kutsanması gibi önemli bir iş için kullandılar.

Dublin Havalimanı'nı işleten daa'nın medya ilişkileri müdürü Graeme McQueen CNN'e yaptığı açıklamada her yıl düzenlenen kutsama töreninin 1947 yılına dayandığını söyledi.

"Başlangıçta kutsama, hepsi azizlerin adını taşıyan Aer Lingus uçaklarını kapsıyordu" dedi.

"O zamanlar [1947'de] kutsama her yaz yapılırdı, ancak 1967'den itibaren, havalimanının daha yoğun hale gelmesiyle birlikte, Dublin Havalimanı'nın kapalı olduğu yılın tek günü olan Noel Günü'nde yapılmaya başlandı."

Bugünlerde kutsama sadece Aer Lingus ile sınırlı değil; ekonomik havayolu şirketi Ryanair'in uçakları bile kutsal bir ilgi görüyor.

McQueen, "Bugünlerde yıllık kutsama ekümenik ve genel filoyu kapsıyor" dedi.

İrlanda elbette ağırlıklı olarak Katolik bir ülke. Nüfusun yaklaşık %69 'u 2022 nüfus sayımında kendilerini Katolik olarak tanımlamıştır.

Kutsama töreni son yıllarda, havalimanındaki Cennetin Kraliçesi Meryem Ana kilisesinin papazı Peder Desmond "Des" Doyle tarafından gerçekleştiriliyor. Kilise iki terminal arasında yer almaktadır. Havalimanında ayrıca Terminal 2'de çok inançlı bir dua odası da bulunuyor.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Doyle, başka bir rahip ve havaalanı polisi eşliğinde kutsal su dolu bir kadehi havaalanına taşırken görülüyor.

Geçmişte uçaklar tek tek kutsanırdı, ancak havaalanı bugünlerde bunu mümkün kılmayacak kadar yoğun. Havalimanından 2022 yılında 30,2 milyon yolcu geçti - bir önceki yıla göre yaklaşık %250'lik bir artış. Sözcü, bunun yerine rahibin havaalanından genel bir kutsama gerçekleştirdiğini söyledi.

Peder Doyle seyahate - ya da Dublin Havalimanı'na - yabancı değil. Havaalanının 12 mil kuzeydoğusundaki Rush'ta doğan Doyle, 2008 yılında havaalanı papazı olarak görev yapmak üzere geri çağrıldığında Newport Beach, California'da çalışıyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com