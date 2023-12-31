Rafael Nadal Wimbledon yarı finalinde Nick Kyrgios ile karşılaşacak durumda olup olmayacağını bilmiyor

İspanyol oyuncu Çarşamba günü Taylor Fritz'e karşı oynadığı beş setlik zorlu mücadeleyi dört saat 20 dakikada 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 kazanarak destan yazdı, ancak zaman zaman karnındaki sakatlıkla mücadele ediyor gibi görünüyordu.

Nadal birden fazla kez vuruştan sonra kambur durdu ve göbeğini tuttu. İki kez Wimbledon şampiyonu olan Nadal, ikinci sette değerlendirme için antrenörünü çağırdı ve sonunda tıbbi bir mola kullanarak tedavi için korttan ayrıldı.

Reuters'ın haberine göre Nadal, Kyrgios'la karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulduğunda "Bilmiyorum," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, size net bir cevap veremem çünkü eğer size net bir cevap verirsem ve yarın başka bir şey olursa, yalancı olacağım."

Maçtan sonra Nadal çeyrek final karşılaşmasından çekilmeyi düşündüğünü itiraf etti.

"Sadece kendime bir şans vermek istedim," diye ekledi. [Turnuvayı bırakmak kolay değil, Wimbledon'ı bırakmak kolay değil, acı zor olsa bile. Bilemiyorum. Bitirmek istedim. Mücadele ettim. [Mücadele ruhum ve bu koşullar altında rekabetçi olmayı başarmamla gurur duyuyorum.

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"Ağrıyı tutmaya ve sorunlarla oynamaya alışkınım. Hissettiğim gibi bir şey hissettiğimde bunun sebebinin karnımda bir şeylerin yolunda gitmemesi olduğunu biliyorum.

"Ama bir bakalım. Bu hisleri birkaç gün boyunca yaşadım. Şüphesiz bugün en kötü günümdü, ağrı ve kısıtlamalarda önemli bir artış oldu."

Nadal bu yılın başlarında 14. Fransa Açık şampiyonluğunu kazanmak için ağrı engelini aşarak oynamış ve her maçtan önce ayağına enjeksiyon yaptırmıştı. Roland Garros'ta maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Nadal, 21 yıllık kariyerinde "her gün" acı çektiğini söyledi.

22 kez grand slam şampiyonu olan Nadal, Fransa Açık'ta başına bela olan ayağındaki sakatlık için tedavi gördükten sonra Wimbledon'a sakatlık şüphesiyle geldi ancak şimdi kariyerinde sekizinci kez All England Club'da yarı finale yükseldi.

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Kaynak: edition.cnn.com