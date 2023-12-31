Rafael Nadal sakatlıktan geri dönüyor ve 2024'ten sonra da devam etmeyi göz ardı etmiyor

İspanyol çift Avustralyalı Max Purcell ve Jordan Thompson'a 6-4 6-4 yenilmesine rağmen Nadal, geçen sezonun büyük bölümünü kaçırmasına neden olan sakatlığının tedavisi için geçirdiği kalça ameliyatından sonra kortta daha rahat hareket ederek bazı güçlü galibiyetler elde etti.

22 kez grand slam şampiyonu olan Nadal son zamanlarda bir dizi sakatlıkla mücadele etti ve Mayıs ayında 2024'ün muhtemelen turnedeki son yılı olacağını söyledi ancak Pazar günü, bu tarihten sonra devam etmeyi göz ardı etmedi.

"Bunun son sezonum olacağını söylemekle ilgili sorun, gelecekte neler olacağını %100 tahmin edememem. Reuters'a göre Nadal geri dönüş maçı öncesinde şunları söyledi. "Bu yüzden muhtemelen diyorum.

"Bunun Avustralya'da son oynayışım olma olasılığının yüksek olduğu açık. Ama eğer gelecek yıl burada olursam, bana 'Bunun son sezonun olacağını söylemiştin' demeyin, çünkü bunu ben söylemedim" diye ekledi.

"Neler olacağını asla bilemezsiniz, anlıyor musunuz? Önümüzdeki altı ay içinde nasıl olacağımı tahmin edemiyorum. Vücudumun tenisten son 20 yılda aldığım kadar keyif almama izin verip vermeyeceğini tahmin edemiyorum."

Aralarında Holger Rune ve Andy Murray'nin de bulunduğu bazı rakipleri Nadal'ın "yoğun" oynadığına dikkat çekse de 37 yaşındaki oyuncu bu yorumları önemsemedi.

Brisbane International web sitesine göre, "Meslektaşlarıma nasıl hissettiğimi sorarsanız, buraya gelip 'Rafa felaket gibi oynuyor' demeyeceklerdir" dedi.

"Söylediklerinin pek bir değeri olmadığını düşünüyorum çünkü elbette bana nasıl oynadıklarını sorarsanız, ben de harika oynadıklarını söyleyeceğim. Meslektaşlarınız hakkında olumsuz şeyler konuşmayacaksınız."

Nadal teklerde geri dönüşünü Salı günü yapacak ve Avustralya Açık'a hazırlanan oyuncuların sıklıkla kullandığı bir turnuva olan Brisbane International'da ilk turda eski dünya 3 numarası Dominic Thiem ile karşılaşacak.

İspanyol oyuncu daha sonra iki kez kazandığı ve 14 Ocak'ta başlayacak olan Avustralya Açık'ta grand slam dönüşünü yapacak.

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Kaynak: edition.cnn.com