Rafael Nadal sakatlıktan dönüşünde kazandığı 'özel' şampiyonluktan memnun

35 yaşındaki tenisçi, 17 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık öncesinde ATP 250 turnuvasının finalinde Amerikalı eleme oyuncusu Maxime Cressy'yi 7-6 (6) 6-3 ile geçerek kariyerinin 89. şampiyonluğuna ulaştı.

Nadal ilk setin tie-break'inde bir set puanı kurtardı ve ikinci sette bir break geriden gelerek maçı bir saat 44 dakikada tamamladı.

"Sezona bir şampiyonlukla başladığımız için çok mutluyum... ve geldiğimiz nokta çok özel," dedi Nadal. "Bu gece buraya geldiğimden beri en iyi maçımı oynadığımı düşünüyorum, şüphesiz, çok zor bir oyuncuya karşı."

Nadal geçen ay Abu Dabi'de bir gösteri turnuvasına katıldı ancak dönüşünde Covid-19 testi pozitif çıktı ve 2009'dan bu yana ikinci ve ilk şampiyonluğunu hedeflediği Avustralya Açık için hazırlıklarını daha da etkiledi.

"Her şeyi bir araya getirirsek ve Abu Dabi'den sonra Covid de dahil olmak üzere son beş ayda yaşadığım her şeyi analiz edersek, elbette mutluyum" dedi.

"Elbette hala şüphelerim vardı, ancak geri dönüp dönemeyeceğim konusunda birçok ay boyunca daha da fazla şüphelerim oldu."

Ancak Nadal, maç keskinliğini yeniden kazanmak ve şu anda Roger Federer ve Novak Djokovic ile paylaştığı 20 birincilik rekoruna yenilerini eklemek için hala yapılması gereken çok şey olduğu konusunda ısrar etti.

"Tam olarak olmak istediğim yer yüzde 100 sağlıklı olmak ... sezon sonuna kadar oynamak ve beş, altı ay müsabakalardan uzak kaldıktan sonra geri dönmemek ... Geliştirmem gereken pek çok şey var ... ve çok çalışacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com