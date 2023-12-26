Rafael Nadal sakatlıklarının 'her gün' acı çekmesine neden olduğunu söyledi

Nadal, David Goffin karşısında aldığı ve devasa bir üçüncü set eşitliği ile sonuçlanan 16. tur galibiyetinin ardından, maç sonrası basın toplantısına topallayarak girdi ve bir gazetecinin kendisine belirgin rahatsızlığını sormasına neden oldu.

"Hayır, endişelenmeyin," diye yanıtladı 21 kez grand slam şampiyonu. "Oynadığım zaman bazen ayağım ağrıyor. Eğer beni her gün görseydiniz, endişelenmezdiniz. Özellikle üç saatlik bir maç oynadıktan ya da uzun bir antrenmandan sonra ayağımda her zaman ağrı oluyor. Sonunda biraz kötü yürüyorum.

"Ama tedavisi olmayan kronik bir sakatlığım var. Bu benim hayatımın bir parçası ve maçı daha erken bitirememenin dezavantajı da bu. Kısa vadede fiziksel olarak iyi olduğumu düşünüyorum ama ayaklarımdan bahsedecek olursam, rekabete adapte olması gerekiyor. Bugünkü gibi maçların üzerimde yarattığı strese adapte olmak zorunda.

"Kısa vadede, dediğim gibi, iyiyim ama yarın için de bilinçliyim. Bu biraz daha karmaşık çünkü yarın daha fazla sorunla uyanabilirim ve bunu kabul edip bununla yüzleşmeliyiz."

Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Nadal, Mart ayında Indian Wells'te geçirdiği ve bir ara yaklaşan Fransa Açık'a katılımını tehdit eder gibi görünen kaburga sakatlığından yeni dönüyor.

Sadece geçen yıl, Nadal sezon başında sırtından sakatlandı ve ardından ayağından sakatlanarak 2021'in ikinci yarısını kaçırmak zorunda kaldı. Bu süre, Wimbledon ve Olimpiyatlarda yarışamayacağı anlamına geliyordu.

Tüm bu rahatsızlıklar, 2022'nin başında Avustralya Açık'ta rekor kırarak 21. grand slam'ini kazanmasını ve sezona kişisel olarak en iyi 20-0 başlangıcını yapmasını daha da etkileyici hale getirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com