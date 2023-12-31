Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi ve Nick Kyrgios'u doğrudan finale gönderdi

22 kez grand slam şampiyonu olan Kyrgios, Cuma günü yarı final maçında Nick Kyrgios ile karşılaşacaktı. Kyrgios şimdi Novak Djokovic ve Cameron Norrie arasındaki maçın galibiyle karşılaşmak üzere doğrudan finale gidecek.

Nadal Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Turnuvadan çekilmek zorundayım" dedi. "(Karın) kasımda bir yırtık var."

Nadal bütün günü ne yapması gerektiğini düşünerek geçirdiğini ancak devam etmenin "mantıklı" olmayacağına karar verdiğini söyledi.

"Eğer devam edersem, sakatlığım daha da kötüleşecek" dedi ve bu konuda ne kadar "üzgün" hissettiğini ekledi.

Nadal, kararının bir kısmının, şampiyonluğu kazanmak için yarı final ve final olmak üzere iki maç kazanması gerekeceği gerçeğine dayandığını ima etti.

"İki maç kazanamayacağıma inanıyorum" dedi. "Oraya çıkıp hedefime ulaşmak için ihtiyacım olan seviyede oynayacak kadar rekabetçi olmamak ve işleri çok daha kötü hale getirmek için büyük bir şansım olsun istemiyorum."

Nadal üç ila dört haftalık bir iyileşme süreci beklediğini ve beklendiği gibi önümüzdeki turnuvalarda yarışmak için geri dönmek istediğini söyledi.

İspanyol oyuncu sakatlığının yaklaşık bir haftadır kendisini rahatsız ettiğini ancak Çarşamba günü Taylor Fritz'e karşı oynadığı zorlu çeyrek final maçı sırasında daha da kötüleştiğini söyledi. Maçı 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 kazanmasına rağmen, zaman zaman karnındaki sakatlıkla mücadele ediyor gibi görünüyordu.

Nadal birden fazla kez vuruştan sonra kambur durdu ve göbeğini tuttu. İki kez Wimbledon şampiyonu, ikinci sette değerlendirme için antrenörünü çağırdı ve sonunda tıbbi bir mola kullanarak tedavi için korttan ayrıldı.

Wimbledon, Nadal'ı etiketleyerek "Bu şekilde bittiğini gördüğümüz için üzgünüz" diye tweet attı. "Şampiyonada unutulmaz anlarla dolu bir yıl daha yaşattığınız için teşekkür ederiz."

Bu yılın başlarında Nadal, 14. Fransa Açık şampiyonluğunu kazanmak için ağrı engelini aşarak oynamış ve her maçtan önce ayağına enjeksiyon yapılmıştı. Roland Garros'ta maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Nadal, 21 yıllık kariyerinde "her gün" acı çektiğini söyledi.

CNN'den Matias Grez bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com