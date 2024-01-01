Rafael Nadal mide probleminin üstesinden gelerek Denis Shapovalov'u beş setlik heyecan dolu bir maçla yendi

İspanyol oyuncu, şu anda Roger Federer ve Novak Djokovic ile paylaştığı tek erkekler grand slam şampiyonluğu rekorunu kırmaya çalışıyor.

Nadal şimdi 21. grand slam şampiyonluğundan sadece iki maç uzakta ve yarı finalde Matteo Berrettini ya da Gael Monfils ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz yıl sakatlıklar ve Covid-19 ile mücadele eden 35 yaşındaki Nadal'ın Melbourne'e formda gelip gelmeyeceği konusunda soru işaretleri vardı ancak 20 kez grand slam şampiyonu olan Nadal Salı günü mücadeleye hazır olduğunu gösterdi.

Shapovalov ile mücadelesi dört saatten fazla sürdü ve Nadal maç sırasında ilaç kullanmasını gerektiren bir mide sorunuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Nadal maçtan sonra yaptığı açıklamada "Midemi iyi hissetmemeye başladım, bu yüzden bir şeyler istedim, tansiyonumu ölçtüler, vücudumda her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ettiler ve midemi iyileştirmek için bazı tabletler verdiler" dedi.

"Artık 21 yaşında değilim... bu maçtan sonra iki gün izin yapmak harika. Hareket açısından fiziksel olarak oldukça iyi hissettim ama koşullar o kadar da sıcak değildi."

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'Tamamen yıkılmıştım'

Nadal maça etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra iki set öne geçmişti ancak Kanadalı rakibi tam zamanında formunu bulduktan sonra karar setine zorladı.

Shapovalov, maçın başlarında Nadal'ın puanlar arasında ne kadar uzun zaman geçirdiğini sorun ediyor gibi göründükten sonra ateşlenmişti.

Hayal kırıklığı ikinci sette nihayet haddini aştı ve maçın hakemine bağırarak çıkıştı: "Hepiniz rüşvetçisiniz."

Nadal'ı final setine zorladıktan sonra Shapovalov'un gücü tükenmiş gibi görünüyordu çünkü İspanyol oyuncu çizgiyi aşmak için zengin deneyimini kullandı.

Shapovalov'un maç sayısında voleybol denemesinin dışarı çıktığını görmesinin ardından Nadal'ın yüzüne geniş bir sırıtma yayılırken, Kanadalı son hayal kırıklığını raketinden çıkardı.

Nadal kendisine maçı nasıl kazandığı sorulduğunda "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum," dedi. "Ondan sonra tamamen yıkıldım. Çok zor bir gündü, çok sıcaktı.

"Dürüst olmak gerekirse, bunun için çalışmadım. Beşinci raundun başında biraz şanslıydım. Maçın başında harika oynuyordum, sonra Denis gibi bir oyuncuya karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu anladım.

"Çok yetenekli, çok agresif. Çok iyi servis atıyordu, özellikle de ikinci serviste."

Her iki erkek yarı finali de bu yıl Cuma günü oynanacak ve bu da Nadal'ın Melbourne'deki bir başka gerilimden sonra dinlenmek ve toparlanmak için bolca zamanı olacağı anlamına geliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com