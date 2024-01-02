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Rafael Nadal kariyerinin 'en zor yıllarından' birinin ardından tekler dönüşünde kazandı

Rafael Nadal Salı günü Avustralya'daki Brisbane International'da Avusturyalı Dominic Thiem'i düz setlerde yenerek tekler turnuvasına etkileyici bir dönüş yaptı.

 and  John Stellmacher
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Rafael Nadal Salı günü Dominic Thiem'e karşı oynadığı maçın ardından zaferini kutluyor..aussiedlerbote.de
Rafael Nadal Salı günü Dominic Thiem'e karşı oynadığı maçın ardından zaferini kutluyor..aussiedlerbote.de

Rafael Nadal kariyerinin 'en zor yıllarından' birinin ardından tekler dönüşünde kazandı

22 kez grand slam şampiyonu olan Nadal, geçtiğimiz sezon aylarca sakatlıklarla mücadele ettikten sonra neredeyse bir yıl sonra ilk tekler maçına çıktı.

Nadal ilk tur galibiyetinin ardından kortta verdiği röportajda "Bugün, tenis kariyerimin şüphesiz en zorlu yıllarından birinin ardından benim için duygusal ve önemli bir gün" dedi.

"Bir yıl sonra geri dönme ve muhteşem bir kalabalığın önünde oynama şansına sahibim ve bence çok olumlu bir seviyede oynuyorum."

Pazar günü Nadal, Brisbane International'da çiftler partneri Marc Lopez ile geçen Ocak ayından bu yana ilk maçına çıktı. İspanyol ikili, Avustralyalı Max Purcell ve Jordan Thompson'a karşı düz setlerde kaybettiler ancak Nadal parlaklığından bir şeyler gösterdi.

İspanyol tenisçi, eski dünya 3 numarası Thiem'e karşı kazandığı zaferde yine iyi hareket etti. 3 numaralı Thiem'e karşı kazandığı zaferde yine iyi hareket etti ve bazı sihirli galibiyetlerle yılları geri aldı.

37 yaşındaki Nadal, Mayıs ayında yaptığı açıklamada 2024'ün muhtemelen turnedeki son yılı olacağını söyledi ancak Pazar günü, bu tarihten sonra da devam etmeyi göz ardı etmedi.

"Neler olacağını asla bilemezsiniz, biliyor musunuz? Önümüzdeki altı ay içinde nasıl olacağımı tahmin edemiyorum," dedi Reuters'a göre Nadal.

"Vücudumun tenisten son 20 yılda aldığım kadar keyif almama izin verip vermeyeceğini tahmin edemiyorum."

Nadal Perşembe günü 16. turda Avustralyalı Jason Kubler ile karşılaşacak.

Brisbane International, Avustralya Açık'a hazırlanan oyuncular tarafından sıklıkla kullanılan bir turnuva ve Nadal bu ayın sonunda iki kez kazandığı Melbourne'de grand slam aksiyonuna geri dönmeyi umuyor.

CNN'den Issy Ronald haberiyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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