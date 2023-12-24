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Rafael Nadal John McEnroe'nun 34 yıllık rekorunu kırdı

Rafael Nadal üst üste 50. set galibiyetini elde etti

Dünya 1 numarası John McEnroe'nun rekorunu kırdı

İspanyol oyuncu Madrid Açık'ta çeyrek finale yükseldi

İspanyol tenisçi, Madrid Açık'ta dünya 16 numarası Diego Schwartzman karşısında aldığı 6-3 6-4'lük galibiyetle galibiyet serisini 50 sete çıkardı.

31 yaşındaki Nadal, McEnroe'nun 1984 yılında halı sahada elde ettiği 49 setlik galibiyet serisini de kırmış oldu.

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Daha sonra "Kariyerim sona erdiğinde, bunlar her zaman orada olacak şeyler" dedi.

"Bunlar büyük rekorlar. Üst üste 50 set kazanabilmek zordur. Ama ben bunu başardım. Artık bitti. Bitti artık. Artık bunun hakkında konuşmayalım ve önümüzde ne varsa ona devam edelim, benim endişelendiğim şey de bu."

Bu yıl Barselona ve Monte Carlo'da kazanan beş kez şampiyon Nadal, bir sonraki yarı finalde Dominic Thiem ile oynayacak.

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Hırvat Borna Coric'i bir set ve bir break geriden gelerek 2-6 7-6 (7-5) 6-4 mağlup eden beşinci seribaşı Thiem, Nadal'ın geçen yıl Madrid Açık finalinde yendiği isimdi.

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Kaynak: edition.cnn.com