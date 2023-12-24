içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerTenis

Rafael Nadal John McEnroe'nun 34 yıllık rekorunu kırdı

Rafael Nadal'ın "Kilin Kralı" olduğu tartışmasız ve dünya 1 numarası, John McEnroe'nun 34 yıllık tek bir yüzeyde üst üste set kazanma rekorunu kırarak statüsünü daha da güçlendirdi.

 and  Hanna Hofmann
2 dakikada okunur
Rafael Nadal önümüzdeki ay 11. kez Fransa Açık'ı kazanmak için mücadele ediyor..aussiedlerbote.de
Rafael Nadal önümüzdeki ay 11. kez Fransa Açık'ı kazanmak için mücadele ediyor..aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Rafael Nadal John McEnroe'nun 34 yıllık rekorunu kırdı

Rafael Nadal üst üste 50. set galibiyetini elde etti

Dünya 1 numarası John McEnroe'nun rekorunu kırdı

İspanyol oyuncu Madrid Açık'ta çeyrek finale yükseldi

İspanyol tenisçi, Madrid Açık'ta dünya 16 numarası Diego Schwartzman karşısında aldığı 6-3 6-4'lük galibiyetle galibiyet serisini 50 sete çıkardı.

31 yaşındaki Nadal, McEnroe'nun 1984 yılında halı sahada elde ettiği 49 setlik galibiyet serisini de kırmış oldu.

OKU: Djokovic dünya 140 numarası karşısında şok bir yenilgi aldı

Daha sonra "Kariyerim sona erdiğinde, bunlar her zaman orada olacak şeyler" dedi.

"Bunlar büyük rekorlar. Üst üste 50 set kazanabilmek zordur. Ama ben bunu başardım. Artık bitti. Bitti artık. Artık bunun hakkında konuşmayalım ve önümüzde ne varsa ona devam edelim, benim endişelendiğim şey de bu."

Bu yıl Barselona ve Monte Carlo'da kazanan beş kez şampiyon Nadal, bir sonraki yarı finalde Dominic Thiem ile oynayacak.

Avustralya Açık'ta 20. büyük kupasını kazanan Roger Federer için kupa çok tatlıydı.
Melbourne'daki Rod Laver Arena'nın çatısı aşırı sıcaklar nedeniyle kapatıldı.
Federer Marin Cilic karşısında erken form tuttu ve ilk seti rahat bir şekilde aldı.
Ancak Cilic ikinci setin başlarında oyuna tutundu ve 2014 Amerika Açık galibi ikinci sette eşitliği sağladı.
Üçüncü set de ilkine benzedi. Federer serviste üstünlüğü ele geçirdi ve tek molayı kazandı.
Ancak Cilic pes etmedi ve beşinci seti zorladı.
İşte o zaman Federer yanlısı kalabalığın sesi daha da yükseldi.
Federer seti başlatmak için iki kırılma puanı kurtardı ve hemen ardından kırdı. İşte bu kadar.
Kupa takdimi sırasında duygusal bir Federer gözyaşı döktü.
Ve sonra daha fazla fotoğraf çekme zamanı geldi. Grand Slam finallerinde 20 kez bu pozisyona geldi.
Roger Federer Avustralya Açık'ı kazandı

Hırvat Borna Coric'i bir set ve bir break geriden gelerek 2-6 7-6 (7-5) 6-4 mağlup eden beşinci seribaşı Thiem, Nadal'ın geçen yıl Madrid Açık finalinde yendiği isimdi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu