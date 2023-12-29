Rafael Nadal: İspanyol yıldız büyük rakibi Roger Federer'i geçebilecek mi?

Roger Federer'i yakalayabilir mi? Erkekler tenisinin zirvesindeki büyük rakibini geride bırakıp tüm zamanların en başarılı erkek tenisçisi olabilir mi?

Nadal'ın Pazar günkü Fransa Açık finalinde Dominic Thiem'e karşı kazandığı zafer İspanyol tenisçiyi 18 grand slam şampiyonluğuna taşıdı - İsviçreli devin sadece iki puan gerisinde.

Bu zafer, ikilinin süregelen hikâyesine bir yenisini daha ekledi ve olağanüstü kariyerlerinin son dönemleri için yeni bir ivme kazandırdı.

Rekorunu şaşırtıcı bir şekilde 12 Fransa Açık şampiyonluğuna çıkarmasına rağmen Nadal, başarılarının Federer'inkilerle ayrılmaz bir şekilde ilişkilendirilmesine alışkın ve cevabı hazırdı.

"Dürüst olmak gerekirse, bu konuda çok endişeli değilim, değil mi?" Nadal Roland Garros'ta gazetecilere konuştu.

"Komşunuzun sizden daha büyük bir evi, daha büyük bir televizyonu ya da daha iyi bir bahçesi var diye her zaman hayal kırıklığına uğrayamazsınız. Hayatı bu şekilde görmüyorum, biliyorsunuz."

Kimin en büyük bahçeye sahip olduğu tenisin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam edecek ama Nadal'ın ev benzetmelerine bir süre daha ihtiyacı olacak gibi görünüyor.

İki adamın olağanüstü başarıları göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değil. Aralarında 38 grand slam kazanarak tenisin en büyüleyici rekabetlerinden birine imza attılar.

Büyüleyici rekabet

Nadal'ın ilk grand slam şampiyonluğu 2005 yılında Paris'te geldi ve o zamanlar dört kez büyük şampiyon olan Federer'i bu yolda yendi. O zamandan beri ikili dünyanın dört bir yanında düelloya tutuştu ve milyonları büyüleyen bir rekabetle erkekler tenisini yeni zirvelere taşıdı.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Federer kariyeri boyunca 101 turnuva kazandı ve sadece para ödülü olarak 124 milyon doların biraz üzerinde para topladı. Nadal ise 82 turnuva kazanarak 110 milyon dolara yakın para ödülü topladı.

Ancak sadece "Federer-Nadal" ifadesi bile, İsviçreli'nin görünüşte zahmetsiz stili ile İspanyol'un kaslı, düşünceli yoğunluğunun tam bir tezat oluşturduğu, eşi benzeri görülmemiş bir düopol dönemini çağrıştırıyor.

Nadal bu ayın sonunda Wimbledon'da oynamaya geldiğinde, Federer'e bir grand slam daha yaklaşabileceği kendisine sürekli hatırlatılacak.

Elbette zaman onun yanında. 33 yaşında olan Nadal, Federer'den dört yaş küçük ve İsviçreli Federer emekliliğinin yaklaştığını kabul ediyor. Vücudunun güçlü kalması halinde Nadal'ın iki ya da üç Fransa Açık şampiyonluğu daha kazanabileceğinden çok az kişi şüphe duyacaktır.

Ancak Federer Wimbledon'da hüküm sürüyor ve sekiz şampiyonluk rekoru, Fransa Açık'taki hakimiyeti nedeniyle Nadal'ın mirasını küçültmek isteyenlere mükemmel bir cevap niteliğinde.

Sakatlık endişeleri

Ancak Nadal'ın en büyük savaşı kendisiyle olabilir. İspanyol oyuncu, sakatlık nedeniyle yaklaşık 15 grand slam turnuvasını kaçırmak zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Kariyerine musallat olan kronik diz sorunlarının üstesinden gelmek için verdiği mücadele iyi belgelendi, ancak vücudunun geri kalanı da acı çekti.

Geçtiğimiz yıl, Nadal'ın uzun süredir koçu olan amcası Toni gazetecilere yeğeninin "2005'ten beri ağrı ve ağrı kesicilerle yaşadığını" söyledi.

Geçtiğimiz yıl Nadal için özellikle zor geçti. Geçtiğimiz Eylül ayında Juan Martin del Potro ile oynadığı Amerika Açık yarı finalinden diz sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı ve yılın geri kalanında bir daha oynamadı.

Kasım ayında ayak bileğinden ameliyat oldu ancak Avustralya Açık'ta final oynamak için geri döndü ve Novak Djokovic'e düz setlerde kaybetti.

Mart ayında Indian Wells'te dizindeki sorun nedeniyle Federer'le oynayacağı yarı final karşılaşmasından çekilmek zorunda kaldı.

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Nadal daha sonra Fransa Açık'a hazırlanmak için üç toprak kort turnuvası oynamadan önce beş haftalık bir ara verdi.

Yarı finalde Federer'i devirmesi Nadal'ın yeniden tüm silindirleri çalıştırdığını gösterdi.

Federer maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Kortu savunma şekli ve toprak zeminde oynaması sizi rahatsız ediyor" dedi. "Onunla uzaktan yakından oynayan kimse yok.

"Onun gibi oynayan biriyle antrenman yapmak için kimi aramam gerektiğini bile bilmiyorum. Maç sırasında bunu düşünüyordum. Derinden oynaması ve ardından dip çizgiden ileri geri sıçrayabilmesi inanılmaz. Bu oldukça ilginç."

Ruh arayışı

Nadal'ın Paris'teki başarısı, Nisan ayında Barselona Açık yarı finalinde Dominic Thiem'e kaybettikten sonra tutumunu "büyük ölçüde değiştirmek" zorunda kaldığını söylediği göz önüne alındığında daha da dikkat çekici görünüyor.

Paris'te gazetecilere verdiği demeçte "Zihinsel olarak biraz enerji kaybettim, çünkü arka arkaya çok fazla sorun yaşadım" dedi.

"Zihinsel olarak keyif almıyordum. Sağlık konusunda çok fazla endişeliydim ve dürüst olmak gerekirse çok olumsuzdum.

"Barselona'daki ilk turdan sonra odada birkaç saat yalnız kalabildim ve neler olup bittiğini, ne yapmam gerektiğini düşündüm.

"Olasılıklardan biri bir süreliğine durmak ve vücudumu toparlamak olabilirdi. Diğeri ise önümüzdeki birkaç hafta oynamak için tavrımı ve zihniyetimi büyük ölçüde değiştirmekti."

Bu değişiklik, iş yükünü yönetme konusunda Federer'in kitabından bir yaprak almış gibi görünen Nadal için doğru karar olduğunu kanıtladı. İsviçreli oyuncu en son 2017'de kazandığı Wimbledon'a zihnini ve bedenini hazırlamak için 2016'dan 2018'e kadar Fransa Açık'ı kaçırmayı tercih etti.

Üç kişi bir kalabalık

Ancak her iki oyuncu da enselerinde soluyan başka bir tehdit olduğunun farkında.

Sırbistanlı Djokovic, her iki oyuncunun da daha fazla zafer kazanma şansına karşı sürekli bir baş belası haline geldi ve kendi başına 15 grand slam şampiyonluğu elde etti.

Djokovic 32 yaşında olmasına rağmen her ikisini de geride bırakabilir.

Bu üçlü, son 64 grand slam tek erkekler şampiyonluğunun 53'ünü ve son 10 şampiyonluğun tamamını kazandı.

Ancak şimdilik tüm gözler Djokovic'in son şampiyon olduğu Wimbledon'da olacak.

Nadal 2010 yılından bu yana Wimbledon'da şampiyon olamadı ve 2010, 2013 ve 2017 yıllarında Amerika Açık'ta kazandığı zaferlerle Paris dışında sadece üç grand slam şampiyonluğu elde etti.

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İspanyol oyuncu geçen yıl Wimbledon yarı finalinde Djokovic'e yenildi ve Londra'nın güneybatısındaki çimlerde bir şampiyonluk daha kazanmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.

"Herkesin bildiği gibi, çimde oynamayı seviyorum," diye ekledi Paris'te. "Ve herkesin bildiği gibi, 10 yıl önce, sekiz yıl önce yaptığım gibi arka arkaya pek çok hafta oynayamıyorum.

"Bu yüzden Wimbledon'dan önce oynamayacağım. Deneyimlerime göre o zaman doğru hazırlanmak, iyi antrenman yapmak ve belki de birkaç maç yapmak gerekiyor, bilmiyorum."

Tarih kitabının kapısı çalınıyor, ancak iki büyükten hangisinin -şunu üç yapalım- kariyerlerinin sonunda zirvede yer alacağına henüz karar verilmedi.

"Federer-Nadal" dönemi henüz bitmedi.

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Kaynak: edition.cnn.com