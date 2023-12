Rafael Nadal ilk çocuğunun doğumundan sonra kendisinin ve ailesinin 'çok iyi' olduğunu söyledi

Geçtiğimiz hafta Nadal ve eşi Maria Francisca Perello, çiftin ilk çocuğu Rafael Nadal Perelló'yu dünyaya getirdi. 36 yaşındaki tenis yıldızı Perşembe günü Twitter'a girerek ailenin durumu hakkında bilgi verdi.

"Herkese merhaba. Birkaç gün ve birçok sevgi mesajından sonra hepinize teşekkür etmek istedim!" diye yazdı 22 kez grand slam kazanan. "Çok mutluyuz ve hepimiz çok iyiyiz! Kocaman bir kucaklaşma."

Nadal, uzun süredir rakibi olan Roger Federer ile Laver Cup'ta İsviçreli yıldızın efsanevi kariyerinin ardından tenisteki son maçı olan karşılaşmadan bu yana oynamadı.

Gecenin en önemli olayı, fotoğrafçı Ella Ling tarafından çekilen, Ellie Goulding "Still Falling For You" şarkısını söylerken Nadal ve Federer'in el ele tutuşup kontrolsüzce hıçkıra hıçkıra ağladıkları görüntüydü.

İspanyol tenisçi 2022'de başka bir müsabakada yer alıp almayacağını henüz teyit etmedi.

ATP takvimindeki bir sonraki büyük turnuva olan Paris Masters 21 Ekim'de başlarken, ATP Finalleri 13-20 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek ve Nadal bu prestijli turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Bu arada Nadal, bu yıl Fransa Açık finalinde yendiği Casper Ruud ile Kasım ayında Arjantin'in Buenos Aires kentinden başlayarak Güney Amerika'da bir dizi gösteri maçında oynayacağını doğruladı.

