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Rafael Nadal: Fransa Açık'ta 'Toprak Kralı'nı kim durdurabilir?

Nadal Fransa Açık'ta 11. şampiyonluğunu arıyor

Roland Garros'ta 79-2 galibiyet-mağlubiyet derecesine sahip

Nadal için olası tehditler Novak Djokovic ve Dominic Thiem

Fransa Açık Pazar günü başlıyor

"Toprak Kralı" olarak adlandırılan İspanyol oyuncu, Roland Garros'ta rekor kırarak 11. şampiyonluğunu elde etmek için en büyük favori.

Kısa bir süre önce, hepsi de çok sevdiği toprak zeminde olmak üzere üst üste kazanılan en fazla tenis seti rekorunu kırdığı düşünüldüğünde, kazanan için başka bir yer aramak biraz zorlama olur.

Şu çarpıcı istatistiği ele alalım: Nadal, beş setin en iyisi formatının 31 yaşındaki oyuncuyu yenmeyi daha da zorlaştırdığı Fransa Açık'ta 79-2'lik bir galibiyet-mağlubiyet rekoruna sahip. Sadece 2009'da dördüncü turda İsveçli Robin Soderling'e ve 2015'te çeyrek finalde Novak Djokovic'e kaybetti.

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Ayrıca Nadal, Monte Carlo, Barcelona ve ardından Pazar günü Roma'da düzenlenen İtalya Açık'ta kazandığı zaferlerle toprak zemindeki kupa sayısını arttırmakla meşgul.

Sırp tenisçi üç yıl önce Paris'te Nadal'ı devirdiğinde Djokovic'in koçluğunu yapan altı kez grand slam kazanmış Boris Becker CNN Sport'a verdiği demeçte "Rafa benim için 11 numarayı kazanmak için açık ara favori" dedi.

"Açık ara favori o. Etrafta birkaç kişi daha var ama isimlerini bile veremem çünkü benim gözümde Rafa sağlıklı ve sakatlıksız kalırsa ondan başka kimse şampiyon olamaz."

Peki Fransa Açık'ta büyük bir üzüntü yaşanacaksa, filenin diğer tarafında kimler olabilir? Roger Federer'in yer almadığı bu beşliyle başlayalım.

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Novak Djokovic

Djokovic, Fransa Açık'ı kazanarak 1969'da Rod Laver'dan bu yana üst üste dört büyük turnuvayı kazanan ilk isim olduğu 2016 yılındaki gibi bir oyuncu değil. Odaklanma kaybı, yoğunluk ve bu yıl ameliyat gerektiren bir dirsek sakatlığı - kendi standartlarına göre - endişe verici bir düşüşe katkıda bulundu.

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Ancak Djokovic kariyeri boyunca Nadal'ın en zorlu rakibi oldu - hala başa baş bir rekora sahip ve onu toprak zeminde yedi kez yendi. Başka kimse ona yaklaşamıyor.

Cumartesi günü Roma yarı finalinde Nadal'a karşı sergilediği performans da onu cesaretlendirdi. Djokovic 7-6 (7-4) 6-3 yenilmeden önce Nadal'ı test etti. Nadal'ın Djokovic'le karşılaştığında hissettiği tedirginliğin bir göstergesi olarak, sık sık pasif kaldı ve ilk sette 5-2 öne geçmesine izin verdi.

Fransa Açık'ta tekrar karşı karşıya gelirlerse, 12 kez grand slam kazanan Djokovic, sonuca rağmen Nadal ile Ebedi Şehir'de oynamanın faydasını görecektir. Geçen yıl Madrid'den bu yana ilk karşılaşmalarıydı ve aradaki fark zaman zaman olduğundan çok daha azdı.

Djokovic Roma'da, geçtiğimiz Haziran ayında Eastbourne'da oynanan Wimbledon hazırlık maçından bu yana ilk kez yarı final oynadı. Tenis efsanesi Andre Agassi ve eski ilk 10 profesyonel Radek Stepanek ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerindeki en etkili koç olan Marian Vajda ile yeniden bir araya geldi.

Ancak geri dönüşünün bu aşamasında Djokovic, Nadal'ı beş set üzerinden yenebilecek güce sahip mi?

Dominic Thiem

Nadal yaklaşık 13 yıllık üst düzey kariyerinde toprak zeminde sadece 36 kez kaybetti.

Ancak Avusturyalı Thiem, 2004 Fransa Açık galibi Gaston Gaudio ve Djokovic'in ardından toprak zeminde Mallorcan'ı en az üç kez geçen üç oyuncudan biri. Thiem bu ay Madrid'de Nadal'ın set serisine son vermişti.

24 yaşındaki Thiem heyecan verici bir şutör ve toprak ona daha büyük vuruşlar yapması için daha fazla zaman veriyor. Nadal'ı geçebilecek güce sahip ve özellikle toprak zeminde harika hareket ediyor.

Yine de dünya 8 numarasının Nadal'ı devirmek için herhangi bir şansa sahip olması için ilk hafta sorunsuz bir şekilde ilerlemesi gerekiyor.

Thiem'in geçen yıl Roma'da Nadal'ı yenmesinden yaklaşık üç hafta sonra Nadal'ın Fransa Açık yarı finalinde genç rakibini ezip geçtiğini de hatırlatalım.

Fabio Fognini

İtalyan tenisçi tartışmasız tenisin en korkunç çocuklarından biri.

Fognini, patavatsızlıklarının yanı sıra, geçen yıl ABD Açık'ta tekler mağlubiyetinde bir kadın hakeme hakaret ettikten sonra çiftler etkinliğinden atıldı. Bu davranışın devamı halinde tenis otoriteleri onu iki büyük turnuvada yarışmaktan men edebilir.

Ancak konsantrasyonunu koruduğunda Fognini, geniş bir repertuara sahip olarak toprak zeminde dünyanın en iyi oyuncularından biri. Tek grand slam çeyrek finalini 2011'de Paris'te oynadı ancak Djokovic'e elendi.

Dünya 19 numarası Nadal'ı toprak zeminde üç kez yenemedi ama 2015'te Rio ve Barselona'da iki kez yenmeyi başardı.

Fognini'nin Rio'daki zaferi, ilk seti kaybettiği için daha da etkileyiciydi - ve 2014'ten bu yana sadece üç oyuncu açılış setini aldıktan sonra Nadal'ı toprak zeminde devirdi. Fognini'nin olağanüstü saha hakimiyeti, Rio'da maç puanında yaptığı inanılmaz vuruşla kanıtlandı.

30 yaşındaki oyuncu ayrıca Nadal'ı bir grand slam turnuvasında yenmenin nasıl bir his olduğunu da biliyor. 2015'te Amerika Açık'ta İspanyol rakibine karşı iki setlik farkı kapatan ilk isim olmuştu.

Geçen hafta Roma'da Nadal'a karşı ilk seti, 2015 Amerika Açık kadınlar şampiyonu eşi Flavia Pennetta'nın bakışları arasında kazanarak kendine olan güvenini daha da arttırdı. Dizindeki bir sorun daha sonra onu engellemiş olabilir.

Kei Nishikori

Thiem, Djokovic ve Fognini'nin aksine, Japon Nishikori toprak zeminde Nadal'ı hiç yenemedi. Bunda utanılacak bir şey yok.

Yine de 2014 Madrid Açık finalinde bunu yapma yolundaydı - ve ikna edici bir şekilde.

İspanya'nın başkentindeki daha hızlı koşullar hiçbir zaman Nadal'ın hoşuna gitmemiş olsa da, yine de toprak ve Nishikori şaşkın, partizan bir kalabalığın önünde 6-2 4-2 öndeydi.

Ne yazık ki 2014 Amerika Açık finalisti sırtındaki sakatlığın etkilerini yaşamaya başladı, ikinci seti kaybetti ve üçüncü sette 0-3'le oyundan çekildi.

Nadal'ın koçu, amcası Toni, maçtan sonra bir itirafta bulundu: "Zaferi biz hak etmedik, o hak etti. Her zaman bizden daha iyi oynadı. Gerçekten geri gelemedik. O sakattı."

28 yaşındaki Nishikori 2016'da Barcelona'da da Nadal'a çok yaklaşmış ve 2016 Rio Olimpiyatlarında sert kortta bronz madalya için onu yenmişti, ancak 16 kez grand slam kazanan oyuncu için yorgunluk muhtemelen bir faktördü. Nishikori de üçüncü ve beşinci setlerde karar veren bir oyuncu ve 119-38 galibiyet-mağlubiyet rekoru var.

Bilek ameliyatından hala dönüyor - sakatlıklar Japon tenisçi için her zaman bir sorun olmuştur - ancak Nisan ayında Monte Carlo'da final oynamasına rağmen Nadal'a 6-3 6-2 kaybetmesi de bir diğer artı puan.

Alexander Zverev

Büyük Dörtlü sonrası dünyada bir sonraki büyük şeyi bulmaya hevesli olan ATP, yumurtalarının büyük bir kısmını Zverev'in sepetine koyuyor. Bu anlaşılabilir bir durum.

Henüz 21 yaşında ama Alman Becker'in akıl hocalığı yaptığı Zverev, Madrid'de finalde arkadaşı Thiem'i devirmesi de dahil olmak üzere şimdiden üç Masters şampiyonluğu kazandı. Masters Serisi sıralamasında Federer ve Nadal'dan sonra Zverev geliyor.

Zverev, 1.80 boyundaki birinden bekleneceği üzere oldukça güçlü. Ancak cüssesine göre son derece iyi hareket ediyor.

Zverev, 2016'da Indian Wells'te Nadal'a karşı bir maç puanı aldı, bir yıl sonra Avustralya Açık'ta onu beş sete uzattı ve Pazar günü de Toprak Kralı'ndan bir set aldı. Üçüncü sette bir farkla öndeyken yağmur gecikmesi olmasaydı, galip gelebilirdi.

Ancak Zverev'in Fransa Açık'ta Nadal'ı yenmesi gerçekten de zor olacak. İkinci seribaşı olarak başlayacak ve bu nedenle Nadal ile sadece finalde karşılaşacak.

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Ve Zverev, ATP turundaki tüm hünerlerine rağmen, hiçbir grand slam çeyrek finaline ulaşamadı veya bir büyük turnuvada ilk 50'deki bir oyuncuyu yenemedi.

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Kaynak: edition.cnn.com