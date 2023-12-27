Rafael Nadal, Djokovic'in vize iptalini çevreleyen 'sirkten' bıktı

Önümüzdeki hafta yapılacak Avustralya Açık öncesinde Melbourne'de bulunan 35 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü CNN'e verdiği röportajda, Novak Djokovic'in vize sorunlarının turnuvaya gölge düşürmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve bu durumu bir "sirk" olarak nitelendirdi.

Djokovic, Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından vizesinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından Cuma günü mahkeme kararıyla yapılan düzenleme uyarınca Cumartesi sabahı Avustralya sınır yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Erkekler dünya 1 numarası şimdi Cumartesi gecesini göçmenlik öncesi gözaltında geçirecek ve Avustralya saatiyle Pazar sabahı Federal Mahkeme'de kararı bozmak için son bir girişimde bulunacak.

Mahkeme dosyalarına göre Göçmenlik Bakanı Hawke, tenis şampiyonunun vizesini iptal etme kararını gerekçelendirirken Djokovic'in Avustralya'da bulunmaya devam etmesinin "aşı karşıtlığında artışa" ve hatta "sivil huzursuzluğa" yol açabileceğini söyledi.

"Ben sadece bu sirki dışarıdan izleyen bir oyuncuyum. Ama dediğim gibi, bu konudan biraz yoruldum," dedi Nadal CNN'e. "Bence çok ileri gitti. Novak'a her şeyin en iyisini diliyorum. Ve bu kadar, tenis oynamak istiyorum."

Eski dünya 1 numarası, önümüzdeki hafta başlayacak turnuvada Roger Federer ve Djokovic ile paylaştığı 20 büyükler rekoruna yenilerini eklemek istiyor. Nadal son günlerde Djokovic'i görmediğini ya da onunla konuşmadığını doğruladı.

Djokovic'in aşı konusundaki şüpheciliğinin, dünya 1 numarasını bir rol model olarak gören halk üzerindeki etkisi sorulduğunda Nadal, rakibine saygı duymakla birlikte, "başkaları üzerinde etki yaratabilecek ya da yaratabilecek bir konumda olan insanların sorumluluk sahibi olması gerektiğini" söyledi.

"Ona bir insan olarak saygı duyuyorum. Elbette bir sporcu olarak da çok saygı duyuyorum. Bu salgınla ilgili olarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusundaki düşüncelerine katılmasam bile," dedi Nadal. "Aşılamaya gerçekten inanıyorum... ve kararlarınızı verdiğinizde bunun bazı sonuçları oluyor... Birlikte pek çok şey yaptık. Sporumuz için olumlu şeyler düşünüyorum ve kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"Dünya çapında karşı karşıya olduğumuz şey tenisten ve tenisçilerden çok çok daha önemli... milyonlarca insan hayatını kaybetti ve pek çok aile neredeyse iki yıldır bu korkunç (pandeminin) sonuçlarına katlanıyor" diye ekledi.

Ayağındaki sakatlıktan dönen Nadal ise Avustralya Açık'ın "Novak Djokivic olsa da olmasa da harika olacağını" söyledi ve spor tarihinde sporun kendisinden daha önemli bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com