Rafael Nadal, Casper Ruud karşısında aldığı tek setlik galibiyetle rekorunu 14. Fransa Açık şampiyonluğuna taşıdı

Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud'u 6-3 6-3 6-0 mağlup ederek Fransa Açık 'ta rekor kırarak 14. şampiyonluğuna ulaştı.

Pazar günkü finali domine eden İspanyol tenisçi, ikinci ve üçüncü setlerde üst üste 11 oyun kazanarak 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve tüm zamanlar listesinin zirvesinde yer alan Roger Federer ve Novak Djokovic'in iki puan önüne geçti.

Bu zafer aynı zamanda 17 yıl önce ilk Fransa Açık şampiyonluğunu kazanan 36 yaşındaki Nadal'ın Roland Garros'taki en yaşlı tek erkekler şampiyonu olması anlamına geliyor.

Nadal maçtan sonra sahada verdiği röportajda "Benim için kişisel olarak sahip olduğum duyguları tarif etmek çok zor" dedi. "36 yaşında burada olacağıma kesinlikle inanmadığım bir şey, tekrar rekabetçi olmak, kariyerimin en önemli kortunda bir final daha oynamak - bu benim için çok şey ifade ediyor."

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2018'den bu yana Mallorca'daki Rafael Nadal Akademisi'nde eğitim gören ve teniste ilerlerken Nadal'a hayranlık duyan Ruud, Pazar günü Roland Garros'ta ilk grand slam finaline çıktı.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, ikilinin ilk kez karşı karşıya geldiği maçta Nadal'a karşı üstünlük sağladı.

İkinci setin başında 3-1 önde olan Ruud, müsabakanın elinden kayıp gittiğini gördü ve final setinde oyun kaydedemedi.

Ruud daha sonra kortta verdiği röportajda Nadal'a övgüler yağdırdı: "Hepimiz senin ne kadar büyük bir şampiyon olduğunu biliyoruz ve bugün finalde sana karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu hissettim. Kolay değil ve ben ilk kurban değilim - daha önce de birçok kurban olduğunu biliyorum."

Nadal geçen yılki Fransa Açık'ın yarı finalinde Djokovic'e yenilerek üst üste dört şampiyonluk serisine son vermiş, ancak bu yıl rakibini çeyrek finalde mağlup ederek yarı finalde Alexander Zverev 'e elenmişti.

Ruud'a karşı elde ettiği galibiyet, Ocak ayında kazandığı Avustralya Açık şampiyonluğunu destekleyerek Nadal'ın kariyerinde ilk kez bir takvim yılının ilk iki grand slam'ini kazanmasını sağladı.

Pazar günkü finale hızlı bir başlangıç yaptı ve Ruud'un servisini iki kez kırdıktan sonra ilk sette 4-1 öne geçti.

Nadal'ın Ruud'un backhandini hedef alan taktiği etkili oldu, ancak ikinci setin başında önce açılış oyununda kırılma puanlarını heba etti, ardından dördüncü oyunda aşka kırılınca bocaladı.

Ancak Ruud'un kazandığı ivme, öğleden sonra çözülmesiyle kısa sürdü.

Turnuva öncesinde devam eden ayak sakatlığı nedeniyle zorlanan Nadal, maç boyunca kortta iyi hareket ediyor gibi göründü ve ikinci sette sonraki beş oyunu almak için üstünlüğünü göstermeye başladı.

Ardından sadece 30 dakika süren üçüncü sette Ruud neredeyse hiç oyuna giremedi.

Nadal'dan gelen sert bir backhand vuruşu zaferi ve Roland Garros'taki tarihi 14. şampiyonluğu getirdi.

Ama bu onun son şampiyonluğu olacak mı?

Nadal, Philippe-Chatrier Kortu'ndaki kalabalığa coşkulu alkışlar arasında "Gelecekte ne olabileceğini bilmiyorum ama devam etmek için savaşmaya devam edeceğim" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com