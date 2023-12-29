Rafael Nadal Brisbane dönüşü öncesinde şampiyonluk beklentilerini küçümsüyor

Önümüzdeki ay Avustralya Açık'a hazırlanan 22 kez Grand Slam şampiyonu, Ocak ayında Melbourne Park'taki ikinci tur yenilgisi sırasında sorun yaşadı ve Haziran ayında ameliyat olduktan sonra geçen sezon bir daha yarışmadı.

Aralarında dünya bir numarası Novak Djokovic'in de bulunduğu rakipleri Nadal'ın dönüşünde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyor ancak 37 yaşındaki oyuncu turdaki son sezonu olması muhtemel bu turnuvada şampiyonluk beklentilerini düşük tutuyor.

Nadal Cuma günü Avustralya Associated Press'e verdiği demeçte "Bugün turnuva kazanmayı düşünmek imkansız" dedi. "Gerçekten mümkün olan şey geri dönüşün tadını çıkarmak. Çok fazla bir şey beklemiyorum... kortta olmadan geçen bir yıl."

Nadal son aylarda antrenmanlarını hızlandırdı ve Perşembe günü Avustralya'ya geldikten sonra Queensland Tenis Merkezi'nde dünya sekiz numarası Holger Rune ile antrenman yaptı.

Dünya 672 numarasına gerileyen İspanyol oyuncu, bir yıl öncesine kıyasla kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi ancak henüz uzun vadeli hedefleri olamayacağını da sözlerine ekledi.

Nadal, "İşlerin nasıl devam edeceğini bilmiyorum," dedi. "Ben kısa vadede neler olabileceğini tahmin etmeye çalışan bir oyuncu değilim ve orta vadede bu daha zor.

"Zorlukları ve her şeyin mükemmel olmayacağını kabul etmeliyim, sadece her gün doğru ruhla gelmeliyim."

Brisbane International Pazar günü başlarken, Avustralya Açık 14-28 Ocak tarihleri arasında devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com