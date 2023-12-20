Rafael Nadal ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD Açık'tan çekildi, 2021'in geri kalanını kaçıracak

Dünya 4 numarası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlık nedeniyle "olması gerekenden çok daha fazla" acı çektiğini söyledi ve 2021 sezonunu bitirme kararının "iyileşmek ve iyi bir şekilde toparlanmak için ileriye dönük bir yol" olduğunu ekledi.

Rekor sayılabilecek 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, Haziran ayında Wimbledon ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamış ve "kariyerimi uzatmak ve beni mutlu eden şeyleri yapmaya devam etmek" istediğini söylemişti.

Nadal son olarak Ağustos ayında Washington DC'de düzenlenen Citi Open'da korta çıkmış ve 16. turda Güney Afrikalı Lloyd Harris'e karşı şok bir mağlubiyet almıştı.

Federer 'in bu açıklaması, Roger Federer 'in bir başka diz ameliyatı geçireceği için Amerika Açık'ı da kaçıracağını ve bu yüzden "aylarca" sahalardan uzak kalacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Son şampiyon Dominic Thiem de Flushing Meadows'tan çekildi ve bileğindeki sakatlığı gerekçe göstererek sezonun geri kalanını kaçıracak.

27 yaşındaki yıldız Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yaz Wimbledon ve Tokyo Olimpiyatları'ndan çekilmeden önce oynadığı son turnuva olan Haziran ayındaki Mallorca Açık'ta geçirdiği sakatlıktan henüz kurtulamadığını söyledi.

Nadal, Federer ve Thiem'in yokluğunda, unutulmaz bir takvim slam'i olan dört grand slam'i de aynı takvim yılında kazanmayı hedefleyen Djokovic için yol daha pürüzsüz görünüyor.

Aynı zamanda rekor kırarak 21. grand slam tekler şampiyonluğunu elde etmeye çalışan Sırp tenisçi, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkekler tenisinde tarihi bir altın slam (aynı 12 ay içinde dört grand slam ve bir Olimpiyat altın madalyası kazanmak) arayışında başarısız oldu ve yarı finalde kaybetti.

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New York'ta kazanması halinde, Rod Laver'ın 1969'da ikinci kez kazanmasından bu yana tek erkekler tenisinde bir takvim slam'ini tamamlayan ilk oyuncu olacak.

Bu yılki ABD Açık 30 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Eylül'e kadar New York'ta devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com