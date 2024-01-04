Rafael Nadal Avustralya Açık finaline ulaşarak rekor kıran grand slam şampiyonluğundan bir galibiyet uzakta

Nadal yarı finalde İtalyan Matteo Berrettini'yi dört sette 6-3 6-2 3-6 6-3 yenerek etkileyici bir şekilde kazandı ve şimdi Pazar günkü finalde Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

Nadal şu anda tek erkekler grand slam rekorunu (20) Roger Federer ve Novak Djokovic ile paylaşıyor ancak şimdi tarihi rakiplerinden bir adım daha ileri gitme şansına sahip.

35 yaşındaki oyuncu, tarih yazma şansını küçümsemekten yana değil ve sadece şanlı kariyerinde daha önce sadece bir kez kazandığı Avustralya Açık'ı kazanmaya odaklandığını söylüyor.

Nadal maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Benim için her şeyden çok Avustralya Açık önemli," dedi.

"Birkaç gün önce de söylediğim gibi, bazı sakatlıklar nedeniyle biraz şanssız olduğum harika bir etkinlik.

"İyi şanslarla harika finaller oynadığım zamanlar oldu - 2012'de Novak'a karşı, 2017'de Roger'a karşı - birkaç kez çok yaklaşmıştım.

"Kariyerimde 2009'da bir kez kazandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ama 2022'de başka bir şansı hiç düşünmedim."

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'Uzun zamandır oynadığım en iyi oyun'

Geçtiğimiz yıl sakatlıklar ve Covid-19 ile mücadele eden Nadal'ın turnuvaya formda girip giremeyeceği konusunda soru işaretleri vardı.

Ayrıca çeyrek finalde Denis Shapovalov'a karşı beş setlik bir gerilim yaşadı ancak 20 kez grand slam şampiyonu Berrettini karşısında oldukça zinde görünüyordu.

Melbourne'deki fırtınalar nedeniyle Rod Laver Arena'nın çatısı kapalıyken - Berrettini'nin lehine olabilecek bir atmosfer yarattı - Nadal, "uzun zamandır oynadığım en iyi tenis" dediği tenisini ürettikten sonra iki set öne geçti.

Gücüyle tanınan İtalyan, üçüncü seti kazanarak maça ortak oldu ancak çok fazla hata yapması 25 yaşındaki oyuncuya pahalıya mal oldu ve Nadal'ın yoğunluğunu bastırmak için çok az şey yapabildi.

"Acı çekmemiz ve savaşmamız gerekiyor. Bugün olduğum yerde olmanın tek yolu bu. Dürüst olmak gerekirse, burada tekrar finalde olmak benim için çok şey ifade ediyor" diyen Nadal, şimdi kariyerinin 29. grand slam finaline hazırlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com