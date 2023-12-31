Rafael Nadal 23. grand slam şampiyonluğu için Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Maç İspanyol için iyi başladı ve ilk setin başlarında Amerikalı rakibinin servisini kırdı. Ancak Fritz karşılık verdi ve art arda beş oyun alarak ilk seti 6-3 kazandı.

İkinci sette Fritz 4-3 öndeyken, iki kez Wimbledon şampiyonu olan Fritz'i değerlendirmek üzere korta bir antrenör çağrıldı. Sonunda tıbbi bir mola kullandı ve tedavi için korttan ayrıldı. Bu zorluklara rağmen, Nadal ikinci seti kazanmak için geri döndü ve son oyunda kırarak 7-5 kazandı ve durumu birer sette eşitledi.

Üçüncü seti rahat bir şekilde 6-3 alan Fritz, dördüncü sette 5-4 öne geçerek zaferin eşiğine geldi ve Nadal maçı uzatmak için servis attı.

Nadal bunu başardı ve sonraki üç oyunu kazanarak belirleyici bir beşinci seti zorladı.

Beşinci sette, 24 yaşındaki Fritz tekrar 5-4 öne geçmeden önce her iki oyuncu da 4-4 berabere kaldı ve Nadal maçı uzatmak için servis attı. İspanyol oyuncu, defalarca yaptığı gibi, bir oyun daha kazanarak 5-5'te eşitliği sağladı ve sonunda maçı eşitlik bozmaya zorladı.

O andan itibaren Nadal, Fritz'i geçerek 5-0 öne fırladı ve eşitliği 10-4 kazandı.

"Vücut genel olarak iyi, tabii ki karın bölgesinde bir şeyler iyi gitmiyor ... Biraz daha farklı servis atmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu. Birçok an için maçı bitiremeyeceğimi düşünüyordum ama korttaki enerji bambaşka bir şey, yani evet," dedi Nadal saha içi röportajında.

Nadal bu galibiyetle Wimbledon'da çeyrek final maçlarında 8-0'a yükseldi ve Açık Dönem'de 36 yaş ve üzerinde Wimbledon tekler yarı finaline ulaşan üçüncü isim oldu.

Yorgunluk nedeniyle 2021 Wimbledon'dan çekilmek zorunda kalan Nadal, All England Lawn Tennis Club'da rekor kırarak 23. ve üçüncü tek erkekler grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Çarşamba günkü diğer erkekler çeyrek final maçında Avustralyalı Nick Kyrgios, Şilili Cristian Garin'i 6-4 6-3 7-6 (7-5)'lık setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez bir grand slam'de yarı finale yükseldi. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca 17 yıl sonra Wimbledon'da yarı finale yükselen ilk Avustralyalı erkek oyuncu oldu.

"Bir daha asla bir grand slam'de yarı finale çıkamayacağımı düşünüyordum. Dürüst olmak gerekirse, gemimin battığını düşünmüştüm. Açıkçası kariyerimin başlarında pek iyi şeyler yapmadım ve o küçük fırsatı boşa harcamış olabilirim ama buraya geri döndüğüm ve takımımla birlikte bir performans sergileyebildiğim için gerçekten gurur duyuyorum," dedi Kyrgios maçtan sonra.

Nadal yarı finalde Cuma günü Merkez Kort'ta Kyrgios'a karşı oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com