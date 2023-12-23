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Rafael Nadal '2005'ten beri ağrı ve ağrı kesicilerle yaşıyor'

Toni Nadal yeğeninin Davis Cup'ta kalça sakatlığından dönmeyi umduğunu söyledi

İspanya 6-8 Nisan tarihleri arasında Valencia'da Almanya ile oynuyor

Toni, oyuncunun 2005 yılından beri sürekli ağrı çektiğini söylüyor

Ancak Nadal'ın oyununa getirdiği yoğunluk seviyesinin bir bedeli var.

Öyle ki, 16 kez grand slam kazanan Nadal'ın amcası Toni'ye göre, Nadal'ın kendisi dışında oyuncunun kariyerini şekillendirmede en çok emeği geçen kişi olan amcasına göre, Nadal birkaç şampiyonluğunu biraz daha az acı çekmeye değişebilir.

Toni Perşembe günü İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen Congreso Murcia Sport & Business konferansında Nadal'ın "2005'ten beri ağrı ve ağrı kesicilerle yaşadığını" söyledi.

"Bu nedenle sağlığını kazanmaktan daha üstün tutuyor ve bana birçok kez daha az acı çekmek karşılığında daha az kazanmak istediğini söyledi."

"Temelde ne yapmak için havamdayım? Oldukça basit."

Önemli sakatlık sorunları

Sakatlıklar Nadal'ın yakasını bırakmıyor, ancak halen erkekler grand slam sıralamasında Roger Federer'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Ve belki de eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atarak Fransa Açık'ı 10 kez kazandı.

Nadal'ın dizleri çoğu zaman suçlu olsa da ayakları, sırtı, bileği ve hamstringi de önemli sakatlık sorunlarına neden oldu.

Ayrıca 2014 yılında apandis ameliyatı geçirdi ve iki ay önce Avustralya Açık çeyrek finalinde Marin Cilic'e karşı yaşadığı kalça sakatlığı 31 yaşındaki oyuncunun Melbourne'deki finalde yer almasına mal oldu.

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Nadal daha sonra geçen ay Acapulco'daki bir turnuvadan geç çekildi ve ardından grand slamler dışındaki en büyük iki kombine etkinlik olan Indian Wells ve Miami'den çekildi.

"Zamanla, sert zemin, çim ve kapalı alanlarda daha başarılı olduğunuz için, programınızı da biraz daha buna göre yapmaya başlıyorsunuz."

Hedef Davis Kupası

Nadal otobiyografisinde 2005 yılında 19 yaşındayken doğuştan gelen bir ayak sorununun kariyerini neredeyse bitirdiğini açıkladı ve Toni bunun bir dizi komplikasyona yol açtığını söyledi.

"Gittiğimiz uzman bize Rafael'in kariyerinin hemen hemen bittiğini söyledi," diyor Toni. "2005 yılında Rafael sürekli acı içinde yaşamak zorunda kaldı. O zamandan beri birçok kez antrenmanları bitiremedik.

"Çoğu zaman - neredeyse her zaman - ağrı kesici almak zorunda kalıyordu çünkü maçlar ilerledikçe ağrıları daha da artıyordu.

"Kullanmaya başladığı ve ayak sorununu çözen bazı tabanlıklardan dolayı dizinde, sırtında ve vücudunun diğer bölgelerinde sorunlar yaşamaya başladı."

Ancak Nadal her zaman hastalıklarından kurtulmanın bir yolunu bulmuştur ve bu kez İspanya'nın 6-8 Nisan tarihleri arasında Valencia'da Almanya'ya karşı oynayacağı Davis Kupası çeyrek finaline hazır olmayı umuyor. Çarşamba günü Nadal iyileşmesine yardımcı olmak için yüzdü.

Eşleşme, Nadal için en yumuşak zemin olan ve her şeyi kazandığı - 2017'de Stan Wawrinka'yı yenerek eşi benzeri görülmemiş 10. Fransa Açık şampiyonluğuna ulaştığı - toprak zeminde oynanacak.

Davis Cup'ta teklerde 22-1 olan ve sadece eski dünya 5 numarası Jiri Novak'a kaybeden Nadal oynarsa, 2013'ten bu yana yakında yenilenecek olan turnuvaya ilk kez evinde katılmış olacak.

"Onunla konuştum ve hedefi bu turnuvada oynamak," dedi Toni. "Açıkçası, biz ya da daha doğrusu o, nasıl olduğunu göreceğiz. Eğer iyileşirse, o zaman kesinlikle oynayacaktır."

Toni geçen yıl yeğeniyle seyahat etmeyi bıraktı ve şimdi zamanının çoğunu ailenin memleketi olan Mallorca'daki Manacor'da Nadal'ın akademisinde çalışarak geçiriyor.

"Onunla doğrudan tenis hakkında konuşmuyorum," diyen Toni, aynı zamanda Haziran ayındaki Mallorca Açık Kadınlar Turnuvası'nın da turnuva direktörü. "Ona nasıl olduğunu soruyorum, bilirsiniz, bir amcanın sorduğu gibi, çünkü onun için her şeyin iyi gitmesini istiyorum."

Hala oyunu takip ediyor ve kalça sakatlığına rağmen yeğeninin bu sezon toprakta yenilmesi gereken adam olduğuna inanıyor.

"Ona gerçekten sormadım ama bence beklentileri çok yüksek. Geçen yıl işler onun için çok iyi gitti. Ondan önceki yıl da... sakatlanana kadar, toprak zeminde işler onun için çok iyi gitti," diyen Toni, 2016 Fransa Açık'ta ağlamaklı bir Nadal'ın ilk haftada turnuvayı terk etmesine neden olan bilek sakatlığına atıfta bulundu.

"Bu yıl da iyi gitmeyeceğini düşünmek için bir neden olduğunu sanmıyorum. Her yıl daha zor, bu bir gerçek. Ancak bana göre bu yıl iyi bir toprak sezonu geçirecek 1 numaralı isim Rafael."

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"Hayatım güzel," dedi. "Açıkçası farklı bir şey yapıyorum ama iyi. Roma'dayken, Avustralya'dayken, Londra'dayken ya da New York'tayken eğlenme şansına sahip oldum ama Mallorca'dayken ya da bugün olduğu gibi Murcia'dayken de eğlenme şansına sahip oldum."

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Kaynak: edition.cnn.com