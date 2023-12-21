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Rachel McAdams 'Mean Girls' yeniden birleşme reklamını neden kaçırdığını açıkladı

Rachel McAdams'ın

 and  Wendy Allen
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Rachel McAdams 2004'te "Mean Girls" filminde..aussiedlerbote.de
Rachel McAdams 2004'te "Mean Girls" filminde..aussiedlerbote.de

Rachel McAdams 'Mean Girls' yeniden birleşme reklamını neden kaçırdığını açıkladı

Variety'ye verdiği röportajda aktris, aralarında Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Daniel Franzese ve Rajiv Surendra'nın da bulunduğu "Mean Girls" oyuncularını yeniden bir araya getiren Walmart Black Friday reklam ında neden yer almadığını açıkladı.

McAdams, "Bilmiyorum; dürüst olmak gerekirse bir reklam filminde oynamak konusunda pek heyecanlı değildim sanırım," dedi. "Bir film kulağa harika geliyordu ama daha önce hiç reklam yapmamıştım ve bana göre değildi."

2004'teki filmde Regina George'u canlandıran McAdams'ın oyuncu arkadaşlarıyla birlikte olmaya karşı olduğundan değil.

"Ayrıca... herkesin bunu yaptığını bilmiyordum," diye ekledi McAdams. "Elbette bir 'Mean Girls' buluşmasının parçası olmayı ve Plastiklerimle takılmayı her zaman çok isterdim ama evet, bunu sonradan öğrendim."

Reklam, Tina Fey'in yazdığı filmin en ikonik sahnelerinden bazılarını yeniden yaratarak North Shore Lisesi'nin kış yetenek gösterisini ve filmden diğer anları yeniden canlandırdı.

Lohan uzun zamandır "Mean Girls "ün devam filminde rol almak istediğini ifade ediyor ve eski oyuncularıyla yeniden bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşıyor .

"Geçen ay People'a verdiği demeçte "Bunca yıl sonra tekrar bir araya gelmek çok güzeldi. "Herkesle hasret gidermek harikaydı."

"Mean Girls" müzikal filmi, dünyayı rolleri canlandıran bir grup yeni oyuncuyla tanıştıracak. Film Ocak ayında sinemalarda gösterime girecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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