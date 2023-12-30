Rachel Bilson Whoopi Goldberg'in 'The View' programında kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi

"O.C." yıldızı Goldberg'in yorumlarını Perşembe günkü "The View" programında öğrendi; programda yapımcılar Bilson'ın "Broad Ideas" podcast'inin bir bölümünü dinlettiler ve Bilson burada potansiyel bir erkek arkadaşının kırklı yaşlarında olması halinde cinsel deneyiminin olmamasını "biraz tuhaf" bulacağını söyledi.

"Anlamıyorum. Bana göre, eğer seninle mutluysa ve iyi vakit geçiriyorsanız, neden şikayet ediyorsun?" Goldberg talk show'da "Bu seni neden ilgilendiriyor? Seni ilgilendirmez."

Bilson Entertainment Weekly ile yaptığı söyleşide şu yanıtı verdi: "Whoopi'nin çok uzun zamandır hayranı olduğumu söylemek isterim, bu nedenle söylediğim bir şeyi eleştirdiğine dair etiketi gördüğümde elbette endişelendim."

Şöyle devam etti: "Burayı her şeyi tartışmak için çok güvenli ve açık bir yer haline getirdik ve sadece konuşuyorduk. Podcast'imizi düzenleme gücüne sahibim ve konuşmayı bir bütün olarak içeride tutmayı seçtim, çünkü hayatta çoğu zaman bir şey söylersiniz ve belki bir dakikanız vardır ve bunun üzerine düşünürsünüz."

Bilson daha sonra aynı podcast'te bir kişinin cinsel yaşamını yargılamanın adil olmadığını söyledi.

"Anlatmak istediğim şey, bunun önemli olmadığı ve belki geçmişte buna [yargılayıcı bir şekilde] bakardım, ama artık bunu yapmam," dedi. "Yargılayıcı görünmek istemediğimi açıkça belirttim, başlangıçta ne söylediğim değil, bu noktanın anlaşılması önemliydi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece arkadaşlarımla konuşurken yaptığım küstahça bir yorumdu ve sonra geri çektim, çünkü şimdi bunun hakkında konuşurken bile, buna gerçekten inanmadığımı düşünüyorum. İşte bu yüzden bunu savunmanın ve açıklığa kavuşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com