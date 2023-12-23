Putin'in seçim planı, Navalny'nin ortadan kaybolması. Rus eski bakana göre bu bir tesadüf değil

Navalny'nin ekibi önde gelen siyasetçinin 17 gündür kayıp olduğunu ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini söylüyor.

"Bugün Aleksey'in iki duruşması olması gerekiyordu. Toplantılara yine getirilmedi. Navalny'nin ekibi bir Telegram paylaşımında Navalny'nin hiç bu kadar uzun süre saklanmadığını söyledi.

Navalny'nin daha önce benzeri görülmemiş bir süre kamuoyundan uzak kalması, sağlığı ve güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

Navalny'nin yardımcıları bilgi talebini yineleyerek, mevcut konumu veya durumu hakkında tam ve güvenilir ayrıntılar için bir kripto para ödülü teklif ettiler.

Geçen hafta Navalny'nin yokluğu hakkında defalarca soru sorulan Kremlin, gazetecilere "mahkumların akıbetini ve ilgili kurumlarda kalış süreçlerini izlemek gibi ne bir niyetleri ne de yetenekleri olduğunu" söyledi.

'Tesadüf değil'

Rusya'nın eski enerji bakan yardımcısı ve şimdi Navalny'nin danışmanı olan Vladimir Milov, CNN'den Richard Quest'e verdiği demeçte, Navalny'nin ortadan kaybolmasının zamanlamasının "tesadüf olmadığını" söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2024'te Rusya'da yapılacak seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıklamasına dikkat çekti - bu, Putin'in en az 2030 yılına kadar iktidarda kalmasını sağlayabilecek bir hamle.

"Bunun kasıtlı bir taktik olduğunu düşünüyorum. Navalny'nin tam da sözde sahte başkanlık seçimlerinin ilan edildiği ve Putin'in yeniden aday olacağını açıkladığı anda ortadan kaybolması tesadüf değil," diyor Milov.

Milov, "Putin gerçekten de Kremlin'e bir dönem daha gireceğini gözdağı vererek, baskı uygulayarak, toplum üzerinde baskı kurarak göstermek istiyor ve bu açıkça tüm muhalif güçlere yönelik bir şantajdır" diye ekledi.

Röportaj öncesinde CNN Cuma günü Rusya Cezaevi Servisi ile temasa geçerek Navalny'nin nerede olduğu konusunda bilgi talep etti.

Milov Cuma günü Quest'e verdiği demeçte Navalny'nin nerede olduğunu bulma çabalarına rağmen "şu ana kadar bir cevap alamadıklarını" söyledi.

Milov, meslektaşlarının Navalny'nin nerede olduğuna dair bilgi talep etmek için Rusya'daki gözaltı kurumlarına resmi ve yazılı sorular göndermeleri gerektiğini, bu süreci "sıkıcı" ve "zaman ve çaba gerektiren" bir süreç olarak tanımladığını söyledi.

Milov, "Meslektaşlarım ülke genelinde Navalny'yi bulmak için Rusya'daki bilinen tüm gözaltı kurumlarını bombardımana tutuyor" dedi.

Bazı gözaltı merkezlerinden Navalny'nin bu tesislerde bulunmadığını teyit eden yanıtlar aldıklarını da sözlerine ekledi.

Diğer tesislerin henüz sorulara yanıt vermediğini söyleyen Milov, bunun "sürekli bir süreç" olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com