Putin yanlısı bölgesel siyasetçi evinin önünde ölü bulundu

Rus gazetesi Kommersant'ın Rusya'nın Tümen Bölgesi Soruşturma Komitesi basın servisine dayandırdığı haberine göre, iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Tobolsk Şehir Duma Milletvekili olan Vladimir Egorov'un öldüğü sırada 46 yaşında olduğu bildirildi.

Müfettişler Kommersant'a Egorov'un vücudunda "kriminal ölüme dair herhangi bir dış belirti" bulunmadığını söyledi. Komite, Kommersant'a "milletvekilinin ölüm koşullarıyla ilgili bilgileri teyit edemediğini", çünkü "hala otopsi yaptıklarını" söyledi.

Bu arada Rus devlet medyası TASS da Perşembe günü bölge komitesine dayandırdığı haberinde Egorov'un "Tobolsk'ta ölü bulunduğunu" bildirdi. Rus güvenlik servisleriyle bağlantısı olan gayri resmi Telegram kanalı Baza ise Egorov'un cesedinin Çarşamba günü "Kedrovaya Caddesi'ndeki evinin avlusunda bulunduğunu" söyledi.

Kommersant ve TASS, araştırmacıların hala Egorov'un ölüm nedenlerini tespit etmeye çalıştıklarını bildirirken, Tobolsk Şehir Duması Perşembe günü sosyal medya sayfasında Egorov'un "bir kaza sonucu" öldüğünü belirten bir ölüm ilanı yayınladı.

Duma, ölümünden önce başkan yardımcısı olan Egorov'u Ukrayna'da savaşan "Özel Askeri Operasyon katılımcılarına ve askeri personelin ailelerine kapsamlı destek" sağladığı ve "şehrin sosyal ve siyasi yaşamında aktif rol aldığı" için övdü.

Son aylarda ve yıllarda intihar ederek ya da açıklanamayan kazalarda ölen, aralarında Rusya'nın en büyük iki enerji şirketiyle bağlantılı birkaç iş adamının da bulunduğu önde gelen Ruslar listesine katıldı.

Bu grup arasında Rusya'nın ikinci büyük petrol ve gaz şirketi olan Lukoil'in başkanı Ravil Maganov da vardı ve Maganov daha önce Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkarak alışılmadık bir kamuoyu duruşu sergilemişti. Rus devlet haber ajansı TASS'a göre Maganov, Moskova'daki bir hastanenin penceresinden düştükten sonra hayatını kaybetti.

Forbes'un 2018'de Rusya'nın en zengin 100 devlet memuru sıralamasında zirveye yerleşen Birleşik Rusya partisinin bir diğer üyesi olan Rus sosis fabrikatörü hukukçu Pavel Antov, Hindistan polisine göre geçtiğimiz Aralık ayında Hindistan'da kaldığı otelin üçüncü katından düşerek öldü.

Ölümünden aylar önce WhatsApp'ta savaş karşıtı bir mesaj yayınladığını inkar ettikten sonra Putin'e desteğini yinelemiş ve "talihsiz bir yanlış anlaşılma ve teknik bir hata "yı suçlamıştı.

Mayıs ayında Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakan Yardımcısı Pyotr Kucherenko, Küba'ya yaptığı iş gezisinden dönen bir Rus heyetiyle birlikte uçakta fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölümünden önceki aylarda Kuçerenko ile konuştuğunu söyleyen bir gazeteci, Kuçerenko'nun kendisini Rus hükümetinin rehinesi gibi hissettiğini ve kendi güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com