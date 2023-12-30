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PSG, Marsilya'ya 2-1 yenilerek Coupe de France'tan düştü

Olympique de Marseille, zor durumdaki rakibi Paris Saint-Germain'e bir darbe daha indirdi ve Les Olympiens'in 2-1'lik galibiyetinin ardından 14 kez Coupe de France şampiyonu olan takımı kupa turnuvasının dışına itti.

 and  Viktoria Klein
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Ruslan Malinovskyi'nin golü 14 kez Coupe de France'ı kazanan Paris Saint-Germain'i turnuva dışına....aussiedlerbote.de
Ruslan Malinovskyi'nin golü 14 kez Coupe de France'ı kazanan Paris Saint-Germain'i turnuva dışına itti..aussiedlerbote.de

PSG, Marsilya'ya 2-1 yenilerek Coupe de France'tan düştü

Marsilya en son 1989'da Fransa Kupası şampiyonu olmuştu ancak ikinci yarının başlarında Atalanta'dan kiralanan Ukraynalı forvet Ruslan Malinovskyi'nin ceza sahası dışından attığı müthiş gol, rekortmen takımı turnuvanın dışına itti ve Güney Fransa takımını çeyrek finale taşıdı.

Alexis Sánchez, Sergio Ramos'un Cengiz Ünder'e yaptığı faulün ardından 31. dakikada penaltıyı gole çevirdi ancak İspanyol savunma oyuncusu Brezilyalı yıldız Neymar'ın kullandığı kornerde kafayla topu ağlara göndererek devre sonunda eşitliği sağladı. Ramos, uzatmalarda attığı olası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince günü kurtaramadı.

Futbol - Ligue 1 - Paris St Germain - Toulouse - Parc des Princes, Paris, Fransa - 4 Şubat 2023 Paris St Germain'li Lionel Messi ikinci golünü takım arkadaşlarıyla birlikte kutluyor REUTERS/Gonzalo Fuentes

Lionel Messi ve Neymar sahadayken bile PSG, 30 yılı aşkın süredir kupayı kaldıramayan 10 kez kupayı kazanan Marsilya'yı geçemedi.

"İnanılmaz çocuklar, onlar şampiyon. Bu kulüp için harika bir şey," diyen Marsilya patronu Igor Tudor, Reuters'a yaptığı açıklamada maç sonrası takımını değerlendirdi.

Bu PSG için bu yılki üçüncü mağlubiyet oldu ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 16. Tur ilk ayak maçına sakat süperstar Kylian Mbappé olmadan çıkacak.

Reuters'ın haberine göre kaptan Marquinhos takımın toparlanmak için "çenesini kapatıp çalışması" gerektiğini söyledi.

"Çok baskı yaptılar ve biz de çizgiyi geçmeyi başaramadık. Bu acı verici çünkü büyük rakibimize karşı bir kupa maçıydı," diye ekledi Marquinhos.

Alexis Sánchez, ezeli rakipler Marsilya ve PSG arasında oynanan Fransa Kupası son 16 turu karşılaşmasında penaltı noktasından şutunu çekti.

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Kaynak: edition.cnn.com

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