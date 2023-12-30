PSG, Marsilya'ya 2-1 yenilerek Coupe de France'tan düştü

Marsilya en son 1989'da Fransa Kupası şampiyonu olmuştu ancak ikinci yarının başlarında Atalanta'dan kiralanan Ukraynalı forvet Ruslan Malinovskyi'nin ceza sahası dışından attığı müthiş gol, rekortmen takımı turnuvanın dışına itti ve Güney Fransa takımını çeyrek finale taşıdı.

Alexis Sánchez, Sergio Ramos'un Cengiz Ünder'e yaptığı faulün ardından 31. dakikada penaltıyı gole çevirdi ancak İspanyol savunma oyuncusu Brezilyalı yıldız Neymar'ın kullandığı kornerde kafayla topu ağlara göndererek devre sonunda eşitliği sağladı. Ramos, uzatmalarda attığı olası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince günü kurtaramadı.

Lionel Messi ve Neymar sahadayken bile PSG, 30 yılı aşkın süredir kupayı kaldıramayan 10 kez kupayı kazanan Marsilya'yı geçemedi.

"İnanılmaz çocuklar, onlar şampiyon. Bu kulüp için harika bir şey," diyen Marsilya patronu Igor Tudor, Reuters'a yaptığı açıklamada maç sonrası takımını değerlendirdi.

Bu PSG için bu yılki üçüncü mağlubiyet oldu ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 16. Tur ilk ayak maçına sakat süperstar Kylian Mbappé olmadan çıkacak.

Reuters'ın haberine göre kaptan Marquinhos takımın toparlanmak için "çenesini kapatıp çalışması" gerektiğini söyledi.

"Çok baskı yaptılar ve biz de çizgiyi geçmeyi başaramadık. Bu acı verici çünkü büyük rakibimize karşı bir kupa maçıydı," diye ekledi Marquinhos.

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Kaynak: edition.cnn.com