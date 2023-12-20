Profesyonel golfçünün sopaları çalındı... ödünç setle 63 attı, Tur'a katılmaya hak kazandı

Profesyonel golfçülüğünün henüz üçüncü yılında olan 25 yaşındaki oyuncunun Pazar günü zorlu Web.com Turu elemelerinin son turunu oynaması gerekiyordu.

Göstereceği performans, gelecek sezon PGA Tour'un gelişim turu olan Web.com Tour'da kaç başlangıç hakkı kazanacağını belirleyecekti.

Güvenilir silahlarından yoksun olmanın paniğiyle sosyal medyaya başvurdu.

Çaresiz Blick Instagram'da "Size sorgusuz sualsiz 5.000 dolar nakit vereceğim" diye yazdı.

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Arizona'da kiralık bir Airbnb'de kalan Blick, Pazar sabahı kahvaltı hazırlarken garaj kapısının açıldığını ve sopalarının yerinde olmadığını fark etti.

Dördüncü tura girerken Blick, 10 par altında 74. sıradaydı ve Tur'da sekiz kez başlama garantisi kazanmasını sağlayacak ilk 40'a girmesine dört atış kalmıştı.

Blick GolfChannel.com'a verdiği demeçte "Yaklaşık beş dakika boyunca inişli çıkışlı bir duygu seli yaşadım," dedi. "Biraz korkmuştum ama kendimi toparlamam gerekiyordu."

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Çevresindekilerin nezaketi ve kulüp mağazasından aldığı birkaç yedek demir sayesinde Kaliforniyalı oyuncu, sabah 10:39'daki başlama vuruşu için derme çatma bir set oluşturmayı başardı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, başlangıçta zorlandı, ancak ardından gelenler başta Blick'in kendisi olmak üzere herkes için bir şok oldu.

Sonunda turnuvadaki en düşük turu olan 63'ü attı ve liderlik tablosunda 49 sıra yükselerek 25. sırada bitirdi.

Bu, Blick'in ilki Ocak ayında Bahamas Great Exuma Classic'te olmak üzere gelecek yılki Web.com Tour'un ilk sekiz turnuvasındaki yerini garantilediği anlamına geliyordu.

Blick GolfChannel.com'a verdiği demeçte, "Bütün gün saldırı zihniyetindeydik," dedi. "Kötü vuruşlar yapmak sorun değildi, neredeyse, ahbap, uyumsuz bir setim var gibiydi.

"Benden iyi vuruşlar yapmam beklenmiyor. Garip bir şekilde, bu rahatlatıcıydı."

Blick'in karmakarışık sopalarını elinde tutmaya karar verip vermediğini ise zaman gösterecek.

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Kaynak: edition.cnn.com