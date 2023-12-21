Prince'in 11 yaşındaki halinin görüntüleri bir Minnesota haber kanalı tarafından ortaya çıkarıldı

WCCO çalışanları, daha yeni bir grevle ilgili bir habere dahil etmek üzere 1970 yılında yerel bir öğretmen grevinden eski klipleri bulmak için kanalın arşivlerini tararken kliplerden birinde tanıdık bir yüz gördüler.

1970 tarihli klipte röportajı yapan kişi genç bir çocuğa grevde bulunan çocukların çoğunun öğretmenlerinin grevi destekleyip desteklemediğini soruyordu. Çok tanıdık bir gülümseme takınan çocuk, "Evet" diye cevap verdi.

"Bence biraz daha fazla para almalılar, çünkü bizim için fazladan çalışıyorlar ve bunun gibi şeyler yapıyorlar" dedi.

WCCO çalışanları gördükleri çocuğun Prince olduğundan emindi - tek eksikleri çocuğun onun adını söylediği bir görüntüydü. Bunun üzerine kanal, çocuğun kimliğini doğrulamak için Prince'in eski arkadaşı ve okul arkadaşı olan, Mor Olan'ı anaokulundan beri tanıyan ve hatta ilk grubu Grand Central'da onunla birlikte sahne alan Terrance Jackson'a ulaştı.

WCCO sunucusu Jeff Wagner Jackson'a görüntüleri gösterdiğinde, Prince'in eski arkadaşı sevinçle güldü. Genç Prince'in konuşmasını dinlediğinde ise Jackson'ın nutku tutuldu ve gözleri doldu.

"Vay canına, bu oydu," dedi Jackson hayretle durakladıktan sonra ve klipteki çocuğun gerçekten de küçük Prince Rogers Nelson olduğunu doğruladı. "Aklım başımdan gitti."

Jackson, videonun çekildiği sırada genç müzisyenin çoktan gitar ve klavye çalmaya başladığını söyledi.

2016 yılında kazara aşırı dozda fentanil alarak hayatını kaybeden Prince, Minneapolis'te çok sevilen bir müzisyendi ve hayatı boyunca sık sık şehrin dışındaki Paisley Park'taki stüdyosunda ve evinde kayıtlar yaptı. Ölümünden sonra WCCO , bir okulun finansmanı ve kendi hayır kurumu aracılığıyla 1 milyon doların üzerinde bağış da dahil olmak üzere, şehirdeki kuruluşlara yaptığı ve kamuoyuna açıklamadığı bağışları ortaya çıkardı.

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Kaynak: edition.cnn.com