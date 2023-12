'Prenses' şiddet dolu, kesinlikle Disney olmayan bir filmden kendini kurtaramıyor

Yönetmen Le-Van Kiet bu hafif klostrofobik konsepte bolca aksiyon ve bir dereceye kadar görsel stil katıyor; prenses, kendisinden çok çok daha büyük bir dizi engel ve düşmanla savaşırken, neredeyse tamamen bu kalenin sınırları içinde geçiyor.

Prensesin bunu nasıl yapabildiği geriye dönüşlerle açıklanıyor ancak film, prensesin terk ettiği psikopat talibi (Dominic Cooper tarafından canlandırılan) ve onun baş yardımcısının ("Quantum of Solace "ın Olga Kurylenko'su) son derece acımasız oldukları ve prensesin ailesi de dahil olmak üzere planlarına engel olan herkesi öldürmeye istekli oldukları gerçeği dışında olay örgüsü ya da ayrıntılarla fazla meşgul değil.

Filmin belli bir mizah anlayışı var, ancak bu çoğunlukla karikatürize bir şekilde ifade ediliyor; örneğin, kule merdivenlerinde oflayıp puflayarak aşırı miktarda zaman harcayan kilolu muhafız ya da şaşırtıcı derecede etkisiz olduğu kanıtlanan kasıklara atılan hızlı bir tekme gibi.

Film, King için alışılmışın dışında bir esnemeyi temsil ediyor, kesinlikle Hulu için sınırlı dizi "The Act "teki son önemli çalışmasıyla karşılaştırıldığında. Diğer tek önemli rol Veronica Ngo'ya ("The Old Guard") ait ve dövüş sanatları öğretmeni olarak -Kral'ın bilgisi dışında verilen dersler- hikayenin feminist duyarlılıklarını sadece mütevazı bir şekilde destekliyor.

Film 90 küsur dakika boyunca hızla ilerlese de, bunun tam olarak kimin için tasarlandığını anlamak zor, çünkü aksiyon - zaman zaman tüyler ürpertici olsa da - nispeten küçük ölçekli hissedilirken, bu izleyici tabanının ötesine geçemeyecek kadar sert. Bu anlamda, kurumsal ana Disney'in (bu durumda anlaşılabilir bir şekilde) pazarlama açısından nasıl idare edeceğini tam olarak bilmediği başka bir Fox sürümü görünümüne sahip.

Dünyanın şu anda popo tekmeleyen bir prensese ihtiyacı olmadığından değil, ama bundan biraz daha fazla içerikle donanmış bir prenses sunmak yardımcı olabilirdi.

"Prenses" 1 Temmuz'da ABD'de Hulu'da ve uluslararası Disney+'da Star Original olarak gösterime giriyor.

