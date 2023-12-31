Prenses Diana'nın elinin gerçek boyutlu kalıbı açık artırmaya çıkıyor

Diana'nın alyansını tasvir eden sol elinin alçı kalıbı, İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex eyaletinde bulunan Reeman Dansie'de açık arttırmayla satışa sunulacak.

24 santimetre uzunluğundaki alçı, ünlü Hırvat heykeltıraş Oscar Nemon tarafından 1985'teki ölümünden hemen önce yapılmış ve Diana'nın son oturduğu kişi olmuştu.

Müzayede evi parçanın "son derece nadir ve eşsiz olduğuna inanıldığını" söyledi.

Nemon'un seçkin portföyünde merhum Kraliçe, Ana Kraliçe ve Prens Philip gibi İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyelerinin heykelleri de yer alıyordu. İngiltere'ye 1936 yılında taşınan heykeltıraşa, Diana'nın kalıbının yapıldığı Londra'daki St James Sarayı'nda bir stüdyo da tahsis edilmişti.

Reeman Dansie Genel Müdürü James Grinter kalıbı "narin bir güzellik" olarak nitelendirdi.

CNN'e verdiği demeçte "Aslında harika bir duruşu var" dedi.

Müzayede evinin açıklamasında belirtildiğine göre, canlı döküm daha önce Nemon'un asistanı heykeltıraş Karin Churchill'e aitti.

Dökümler tipik olarak bir şeyin - bu örnekte Diana'nın sol eli - bir kalıp oluşturmak üzere ayarlanan sıvı silikon banyosuna yerleştirilmesiyle yapılır. Kalıp daha sonra Paris alçısı ile doldurulur ve bu alçı sertleştiğinde kalıp ortaya çıkar.

Ölümünden 25 yıl sonra, eski Galler Prensesi'ne ait eşyalar açık arttırmaya çıktığında genellikle kamuoyunun büyük ilgisini çekiyor. Ağustos ayında Diana'ya ait Ford Escort RS Turbo Series 1 724,500 £'a (851,070 $) satılırken, geçen yıl Charles ve Diana'nın 1981 tarihli düğün pastasından bir dilim açık arttırmada 1,850 £ (2,565 $) gibi beklenmedik bir fiyata satılmıştı.

Ayrıca 8 Kasım'da açık artırmaya çıkarılacak olan Nemon'un İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere başbakanı olan Sir Winston Churchill'in sağ elinin gerçek boyutlu kalıbının 7,000 £ (8,049 $) getireceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com