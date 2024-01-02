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Prenses Catherine Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 9, 1982

Doğum yeri: Reading, Berkshire, İngiltere

Doğum adı: Catherine Elizabeth Middleton

Babası: Michael Middleton, eski havayolu pilotu, şimdi posta siparişi işi sahibi

Annesi: Carole (Goldsmith) Middleton, eski uçuş görevlisi

Evlilik:Prens William, Galler Prensi (29 Nisan 2011-günümüz)

Çocukları: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana ve Louis Arthur Charles

Eğitim: St: Andrews Üniversitesi, Fife, İskoçya, 2005, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi

Diğer Gerçekler

Kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin üç çocuğundan en büyüğüdür.

Nişan yüzüğü Prenses Diana'ya aitti.

Zaman Çizelgesi

2001 - Prens William ile St. Andrews Üniversitesi'nde buluştu.

2002-2005 - William ve diğer birkaç üniversite öğrencisiyle aynı evi paylaşır.

2003 - Noel civarında Prens William ile çıkmaya başlar.

1 Nisan 2004 - Çiftin ilk kez İsviçre'de bir kayak gezisinde görüldüğü bildirildi.

2006-2007 - İngiliz bayan moda mağazası zinciri Jigsaw için aksesuar satın almacı olarak çalışır.

Mart 2007 - Prens William ile ilişkisini bitirdi, ancak birkaç ay içinde tekrar birlikte oldular.

Ekim 2010 - Kenya'ya yaptığı bir gezi sırasında Prens William ile nişanlandı.

16 Kasım 2010 -Prens Charles nişanı resmi olarak dünyaya duyurdu.

19 Nisan 2011 -Middleton aile arması tanıtıldı.

29 Nisan 2011 -Westminster Abbey'de Prens William ile evlendi ve Cambridge Düşesi oldu.

Haziran 2011 - Dük ve Düşes, Kensington Sarayı arazisindeki bir daireyi Londra'daki evleri haline getirdi.

30 Haziran-8 Temmuz 2011 - Çiftin yabancı bir ülkeye, Kanada'ya ilk resmi seyahati.

8-10 Temmuz 2011 - Düşes ve William Los Angeles'ta gaziler için düzenlenen bir iş fuarını ve düşük gelirli bir mahallede bulunan bir sanat merkezini ziyaret eder. Bu onun Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk seyahatidir.

22 Temmuz 2011 - Gelinliği Buckingham Sarayı'nda sergilendi.

5 Ocak 2012 - Hamisi olarak destekleyeceği dört hayır kurumunu açıkladı: dezavantajlı çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerine yardımcı olan Sanat Odası; kraliyet tabloları ve fotoğraflarından oluşan ünlü bir koleksiyona ev sahipliği yapan Ulusal Portre Galerisi; hayati tehlikesi olan çocuklara yardım eden East Anglia's Children's Hospices; ve bağımlılık sorunları olanlara yardımcı olan Action on Addiction.

19 Mart 2012 - İngiltere'nin Ipswich kentindeki East Anglia Çocuk Darülacezesi'nde ilk resmi halka sesleniş konuşmasını yaptı.

Eylül 2012 - Fransız Closer dergisi Düşes'in özel olarak üstsüz güneşlenirken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflar İrlanda Daily Star gazetesinde de yayınlandı.

17 Eylül 2012 - Düşes ve William Fransa'da üstsüz güneşlenme fotoğraflarını çeken fotoğrafçıya karşı şikayette bulundu. Tazminat talep ediyorlar ve fotoğrafların daha fazla yayınlanmasını engellemek istiyorlar. Fransız Closer, İrlanda Daily Star ve İtalyan Chi dergileri üstsüz fotoğraflardan bazılarını yayınladı.

3 Aralık 2012 - Kraliyet ailesi Düşes'in hamile olduğunu açıkladı. Duyuruya göre, akut sabah bulantıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

22 Temmuz 2013 - Düşes çiftin ilk çocuğu olan 8 lbs, 6 oz ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirir. Bebeğe Cambridge Prensi George Alexander Louis adı verilir.

2 Mayıs 2015 - Düşes çiftin ikinci çocuğu olan 8 lbs, 3 oz ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirir. Bebeğe Cambridge Prensesi Charlotte Elizabeth Diana adı verildi.

17 Şubat 2016 -Genç Zihinler Önemlidir girişiminin bir parçası olarakHuffington Post UK 'dekonukeditörlük yaptı.

30 Nisan 2016-İngiliz Ulusal Portre Galerisi ile yapılan bir ortaklık çerçevesinde Düşes, moda dergisi British Vogue'un yüzüncü sayısının kapağında yer alacak ve iki portresi galeriye asılacak.

4 Eylül 2017 - Kensington Sarayı Düşes'in hamile olduğuna dair bir açıklama yayınladı. Bebek onun ve Prens William'ın üçüncü çocuğu olacak.

5 Eylül 2017 - Bir Fransız mahkemesi Düşes'in üstsüz güneşlenme fotoğraflarının mahremiyet ihlali olduğuna hükmederek kendisine ve William'a 100.000 avro (yaklaşık 119.000 dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

23 Nisan 2018 - Düşes, çiftin üçüncü çocuğu olan 8 lbs. 7 oz ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirir. Bebeğe Cambridge Prensi Louis Arthur Charles adı verildi.

27 Kasım 2020 - Düşes ve Kraliyet Vakfı, Covid-19'un beş yaşın altındaki çocukları yetiştiren ebeveynleri ve bakıcıları nasıl etkilediğine ilişkin bir araştırmanın bulgularını yayınladı. Çalışma kısmen Birleşik Krallık'ta erken çocukluk yıllarıyla ilgili yarım milyondan fazla kişiyle yapılan bir ankete dayanıyordu.

18 Haziran 2021 - Düşes, Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'ni açtı. Merkezin kuruluşunu duyuran bir videoda düşes, amacın "yaşamın ilk beş yılının gelecekteki yaşam sonuçlarımız için neden bu kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratmak" olduğunu söyledi.

8 Eylül 2022 - Kraliçe 2. Elizabeth öldü ve Charles tahta çıktı.

10 Eylül 2022 - Kral Charles III, William'a Galler Prensi unvanının verileceğini ve Catherine'in Galler Prensesi olacağını açıkladı.

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Kaynak: edition.cnn.com