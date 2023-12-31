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Prens Harry'yi eğitmek ve Tur tarihi yazmak: Engelli dünya 1 numarası Brendan Lawlor'ın hızlı yükselişi

Dünyanın en iyi engelli golfçüsü olarak gösterilen Brendan Lawlor, her geçen gün daha da güçleniyor.

 and  Ksenia Johnson
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Şu anda dünyanın en iyi engelli golfçüsü olan Brendan Lawlor, Temmuz 2019'da İrlanda Açık'tan önce....aussiedlerbote.de
Şu anda dünyanın en iyi engelli golfçüsü olan Brendan Lawlor, Temmuz 2019'da İrlanda Açık'tan önce profesyonel bir etkinlikte yarıştığında yükselen bir amatör golfçüydü. Üç aydan kısa bir süre sonra İrlandalı oyuncu profesyonel oldu ve eski One Direction yıldızı Niall Horan'ın Modest! Golf Management şirketiyle anlaştı..aussiedlerbote.de

Prens Harry'yi eğitmek ve Tur tarihi yazmak: Engelli dünya 1 numarası Brendan Lawlor'ın hızlı yükselişi

İrlandalı oyuncu Ekim 2020'de CNN Sport 'a verdiği demeçte, yeni nesil engelli golfçüler için "topu yuvarlamaya devam etmeyi" umduğunu söyledi.

Şu anda Engelli Golfçüler Dünya Sıralamasında 1 numara olan Lawlor, topu çim sahadan geçirdi ve zirveye taşıdı - ve yakın zamanda inecek gibi görünmüyor.

Üç yıl önce, profesyonel bir sporcu olarak yeni hayatına alışmaya çalışıyordu. O zamandan bu yana 25 yaşındaki sporcu, Avrupa Turu'nda yarışan ilk engelli golfçü oldu, 2021'e kadar üst üste üç engelli etkinliği kazandı ve engelli golf dünya sıralamasında zirveye yükseldi.

Lawlor daha sonra Temmuz ayında Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) ilk İskoç Açık Turnuvası'nda zafere ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Prens Harry'nin vuruşunu geliştirmesine yardımcı oldu ve engelli golfü için dönüm noktası niteliğindeki yeni bir Turun başrolünü üstlendi - ancak Lawlor'ın belki de en değerli anı, ülkesinin engelli golf Avrupa Şampiyonası takımı için yapılan son seçmelerde geldi.

Lawlor CNN'e verdiği demeçte, "Bu oldukça çılgınca - geçen yıl İrlanda'da hiç engelli golfçümüz yoktu ve bu yıl hepsi üç handikapın altında olan yedi oyuncuyla final denemesi yaptık, bu inanılmaz" dedi.

"Hepsi 'bunu başlattık çünkü... seni The Belfry'de oynarken gördük (Lawlor'ın Avrupa Turu'ndaki ilk maçında), bunu yaparken görüyoruz' diyorlar" diye ekledi. "İnsanlar bir şey denediğinde midenizde iyi bir his oluşuyor çünkü onlar için bir yol yaratıyorsunuz.

"Sıralamalar gerçekten umurumda değil - sadece çıkıp kazanabildiğim kadar çok etkinlik kazanmak ve olabildiğince çok insanın hayatını değiştirmek istiyorum."

Yeni bir şafak

Dublin'in kuzeyindeki memleketi Dundalk'tan gelen Lawlor, British Masters'ta açılışı yapılacak olan Engelliler için Golf (G4D) Turu öncesinde sohbet ediyordu.

İngiltere Warwickshire'da Ryder Cup'a dört kez ev sahipliği yapan The Belfry, altı ülkedeki yedi etkinlikte dünyanın en iyi 10 engelli golfçüsünün mücadele edeceği Tur'un lansmanı için ikonik bir ortam sağladı.

Kısa uzuv cüceliğiyle karakterize genetik bir durum olan Ellis-van Creveld sendromuyla doğan Lawlor'ın parmaklarının üst kısmında boğum bulunmuyor. EDGA İskoç Açık, 2019 için Avrupa Turu'nda planlanan iki engelli etkinliğinden ilkiydi. Lawlor burada, turnuvanın galibi Bernd Wiesberger ile birlikte poz veriyor.

Bir zamanlar engelli etkinliklerinin Avrupa Turu etkinlikleri arasında yutulduğu yerde, yeni G4D Turu Avrupa Turu ile birlikte ve hemen öncesindeki iki gün boyunca devam edecek. Her turnuva Sky Sports'ta uzun metrajlı bir belgesele konu olurken, engelli golfü hiç olmadığı kadar görünürlük kazanıyor.

Dünya 2 numarası Kipp Popert ilk etkinliğin galibi olurken, Lawlor İngiliz oyuncunun dört atış gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

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"Eğer bu mesajı göndermeye devam edebilirsek, 10 kişinin bile hayatını etkileyebilirsek, bu çok büyük bir şey" diyen Lawlor, şimdiden Tur'u 50 oyuncuya kadar genişletmeyi hayal ediyor. "Bunun engelli golfü için yuvarlanma etkisi olacak."

"Golf herkes içindir"

Lawlor'ın Belfry'deki son gösterisi, 2020'de ISPS Handa UK Championship'te büyük ödüller kazanan Danny Willett ve Martin Kaymer'ın yanı sıra eski dünya 1 numarası Lee Westwood ile birlikte yarışarak manşetlere çıktığı sahaya dönüşü oldu - ilk kez engelli bir golfçü profesyonel bir Avrupa Turu etkinliğinde oynadı.

Kısa uzuv cüceliğiyle karakterize nadir bir genetik durum olan Ellis-van Creveld sendromuyla doğan Lawlor'ın parmaklarının üst kısmında boğum bulunmuyor. Önde gelen bir engelli golfçü olarak sahip olduğu platformu ve bunun getirdiği fırsatları memnuniyetle karşılayan İrlandalı, kendisinin ve diğer oyuncuların engelleriyle tanımlanmamasını istiyor.

İkinci etkinlik Kasım 2019'da EDGA Dubai Finale'de gerçekleşti ve Lawlor, İngiliz George Groves'un açılış etkinliğini kazanmasıyla beşinci oldu.

"Bu büyük fırsatları elde ediyoruz çünkü anormal şeyler yapıyoruz - bir golf sopası ya da golf topuyla yapabildiklerimizi yapamamalıyız" dedi.

"Engelli sporcular olduğumuz için bu fırsatları elde ediyoruz, ancak insanların sizi kategorize edip engelli kategorisine koymasından hoşlanmıyorum, çünkü golf herkes içindir - her seviyede oynarsınız."

"Oyunumuzla ilgili güzel olan şey de bu," diye ekledi. "Evet, engelliler turunda engelli golfü oynuyoruz ama eğer Avrupa Turunda sağlıklı golfçülerle oynayacak kadar iyiyseniz, bu şansı elde ediyorsunuz."

Doğru yönde ilerliyoruz

Lawlor Eylül 2019'da profesyonel oldu ve Modest! Golf Management ile anlaştı; şirket İrlandalı şarkıcı-söz yazarı Niall Horan tarafından kuruldu. Engelli golfünün savunucusu olan eski One Direction yıldızı artık yakın bir arkadaş.

Ağustos 2020'de Lawlor, İngiltere'deki The Belfry'de düzenlenen ISPS Handa UK Championship'e katılarak bir Avrupa Turu etkinliğinde yarışan ilk engelli golfçü oldu.

Lawlor, "Gerçekten hayatımı değiştirdi - imza attığımdan beri bana inanılmaz ciro anlaşmaları getirdi ve engelli golfünü gerçekten benimsedi" dedi. "O gerçekten iyi bir adam ve size yardım etmek için her şeyi yapar."

Son derece başarılı bir müzik kariyeri yetmezmiş gibi, Horan aynı zamanda etkileyici bir golfçü ve şu anda sekiz handikapla oynuyor.

Golf Prensi

Horan, Lawlor ile sopasını eline alan tek ünlü yüz değil. İrlandalı, Nisan ayında Hollanda'nın Lahey kentinde Sussex Dükü Prens Harry'ye swing tüyoları verdi.

Lawlor, yaralı ve gazi askeri personele yönelik uluslararası bir etkinlik olan Invictus Games'in beşinci edisyonunun tanıtımını yapıyordu ve Prens Harry de Games Vakfı'nın hamisiydi.

Belfry'deki tarih yazan çıkışından kısa bir süre sonra, Covid-19 salgını Lawlor'ın profesyonel kariyerini durdurdu ve etkinlikler iptal edildi. Temmuz 2021'de EDGA Cazoo Open'da yeşil sahalara geri dönen Lawlor, 18. vuruşta vuruşunu yaparak zafere ulaştı.

Bir golf simülatör odası kullanan Lawlor, günü dünyanın dört bir yanından gelen ve hem fiziksel hem de zihinsel çeşitli savaş hikayelerini paylaşan gazilere ders vererek geçirdi.

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Lawlor, "Bu çocuklar golfü ilk kez deniyor ve topla temas kuruyorlardı," dedi. "Oyuna dahil olmak ve başlamak için sadece bir kişi yeterli ve bu da daha fazla insanın oyuna dahil olmasını sağlayabilir. "Peki Sussex Dükü'nün vuruşu nasıldı? Lawlor hiç de fena olmadığını söylüyor.

Lawlor, "Sopayı eline aldı ve ben sadece bir iki şeyi değiştirdim ve o da gerçekten iyi vurdu," diye ekledi. "Gerçekten iyi bir adamdı."

Lawlor ve iki kez büyük ödül kazanan Collin Morikawa, Kasım 2021'de Dubai'de DP Tour Dünya Şampiyonası zaferlerini kutluyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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