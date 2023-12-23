Prens Harry ve Meghan Markle düğünden önceki gece ayrı otellerde kalacak

Prens Harry bekârlığının son gecesini kardeşi ve sağdıcı Prens William ile birlikte Dorchester Collection'ın bir parçası olan Coworth Park Hotel'de geçirecek.

Windsor'a yaklaşık 20 dakika uzaklıkta, yemyeşil bir park alanı üzerinde yer alan Coworth Park, zengin süitleri ve gösterişli iç mekânlarıyla geceliği 1.270 £'dan (1.725 $) başlayan fiyatlarla hizmet veren bir kır evi.

Bu arada gelin, annesi Doria Ragland ile birlikte Cliveden House Hotel'de kalacaktır. Cliveden House, Windsor'a arabayla yaklaşık 30 dakika mesafede, 17. yüzyıldan kalma bir konakta yer alan beş yıldızlı bir oteldir.

Orijinal sanat eserleri, yüksek tavanlar, geniş salonlar ve kral yatak içeren bir süitin fiyatı yaklaşık 1,535 £ (2,088 $).

Tertemiz tutulan arazide ayrıca iki yüzme havuzu ve muhteşem bir spa bulunmaktadır - gelinin büyük günden önce son bir şımartılma seansı istemesi ihtimaline karşı.

Düğüne sayılı günler kala, yaklaşan nikâh için son hazırlıklar yapılıyor.

Cumartesi günü, Kraliçe 2. Elizabeth'in evlilik için ayrıntılı onay bildiriminin bir görüntüsü yayınlandı.

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin evliliği resmen tanıdığı ve "Rıza Belgesi" olarak bilinen belge, "Kraliyet Ofisi tarafından tutulan bir sanatçı heyeti tarafından parşömen üzerine el yazısıyla yazılmış ve tezhiplenmiştir".

Bildiride Galler'in hanedan sembolü olan kırmızı bir ejderha ile İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın çiçek amblemleri olan gül, devedikeni ve yoncadan oluşan karmaşık bir tasarım yer alıyor. Ayrıca Markle'ın memleketi Kaliforniya eyaletinin resmi çiçeği olan iki altın gelincik de yer alıyor.

Nişan düğünlerinin ardından yeni evlilere takdim edilecek.

Kraliçe daha önce 14 Mart'ta Privy Council toplantısında evliliğe resmen onay vermişti.

CNN'den Ray Sanchez ve James Gray bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com