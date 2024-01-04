Prens Andrew St Andrews Kraliyet ve Antik Golf Kulübü üyeliğinden vazgeçti

İskoç kulübünün bir sözcüsü Cuma günü CNN'e gönderdiği açıklamada "St Andrews Kraliyet ve Antik Golf Kulübü'nün York Dükü'nün Onursal Üyeliğinden feragat edeceğine dair bildirim aldığını teyit edebilirim" dedi. "Kararına saygı duyuyor ve takdir ediyoruz."

"Golfün Evi" olarak bilinen St Andrews'da 15. yüzyıldan bu yana çeşitli şekillerde golf oynanmaktadır. Edinburgh'un kuzey doğusunda, Fife'ın doğu kıyısında yer alan bu tarihi sahil ve üniversite kenti, merkezinde Old Course'un bulunduğu yedi golf sahasına ev sahipliği yapıyor.

150. Açık Turnuva Temmuz ayında St Andrews'da Eski Sahada düzenlenecektir. Açık golfün dört ana dalından biridir.

Sıkı bir golfçü olan Andrew 1992'den beri kulübün üyesidir ve Royal and Ancient'ın 250. yıldönümünü kutladığı 2003-2004 yılları arasında kaptanlık yapmıştır.

Kraliyet ailesinin komitede görev alan tek üyesi olan Andrew, daha önce "muazzam bir ayrıcalık" olduğunu söylediği kulübün kaptanlığını yapan altıncı kraliyet ailesi üyesidir.

Royal and Ancient golf kulübünde yeni bir kaptan görevine başladığında, göreve başladığını belirtmek için taçtan bir vuruş yapar.

R&A'nın web sitesine göre, Anthony Oakshett tarafından 2006 yılında kulübün 250. yıldönümü münasebetiyle özel olarak yaptırılan bir tabloda Andrew "göreve başlarken" resmedilmiştir.

Andrew'un kraliyet unvanları Buckingham Sarayı tarafından çoktan elinden alındı ve artık kardeşleri arasında Majesteleri olarak anılmayan tek kişi oldu.

Hukuk davası

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde Çarşamba günü yapılan yasal başvuruya göre Andrew, Virginia Giuffre'ye cinsel tacizde bulunduğu iddialarını resmen reddetti ve hukuk davasında jürili duruşma talep etti.

Giuffre, hüküm giymiş seks suçlusu ve gözden düşmüş finansçı Jeffrey Epstein tarafından insan ticaretine maruz kaldığını ve kraliyet ailesiyle cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığını iddia ediyor - Andrew'un reddettiği iddialar.

Giuffre davasını, New York'ta 2019 yılında yürürlüğe giren ve hayatta kalanlara adalet aramak için daha fazla fırsat vermek amacıyla çocuk cinsel istismarı davalarında zaman aşımı süresini genişleten bir eyalet yasası olan Çocuk Mağdurları Yasası kapsamında açtı. Giuffre'nin bir avukatı Ağustos ayında CNN'e verdiği demeçte, hukuk davası açmanın amacının "tüm istismar faillerinin sorumlu tutulması gerektiğini" göstermek olduğunu söyledi.

Dava dilekçesine göre Giuffre, "duruşmada belirlenecek miktarda" tazminat, avukatlık ücreti ve "Mahkemenin adil ve uygun görebileceği" diğer yardımları talep ediyor.

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Andrew Çarşamba günü yaptığı 11 sayfalık yasal başvuruda hakkındaki iddiaları resmen reddetti ve jürili duruşma talep etti.

Avukatları daha önce davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuş ancak bu girişim Ocak ayı başında başarısız olmuştu.

Prensin itibarı, Epstein ile olan ilişkisi ve Epstein'ın eski ortağı olan ve Aralık ayında Epstein'ın tacizini kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle mahkum edilen Ghislaine Maxwell ile olan arkadaşlığı nedeniyle zaten ciddi bir şekilde zedelenmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com