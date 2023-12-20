Premier Lig yıldızlarına nadir spor ayakkabılar tedarik eden 16 yaşındaki çocukla tanışın

Ama amacı selfie çektirmek ya da imza almak değildi. Bunun yerine, o zamanlar 13 yaşında olan çocuk kartvizitlerini dağıtmak için oradaydı.

Şimdi 16 yaşında olan Londra merkezli girişimci, spor ayakkabı takıntısı olduğunu itiraf ediyor ve küçük yaşlardan itibaren iki tutkusunu birleştirmek istediğine karar vermiş: spor ayakkabılar ve futbol.

Ve bu tutkusunu büyük bir iş haline getirmiş.

Son üç yılda, Avrupa'nın dört bir yanındaki futbol yıldızlarına nadir spor ayakkabı ve kıyafet tedarik eden en önde gelen tedarikçilerden biri haline geldi, özel ürünler tedarik etti ve ardından bunları kâr amacıyla sattı.

Çoğu çocuğun en büyük endişesi belki de hangi video oyununu satın almak istediğiyken, Gissing işini kurmakla meşguldü.

"Takıntılıydım," diyor Gissing CNN Sport'a. "En yeni ayakkabılara, en yeni tasarımcılara, Hyped'lere ya da yeni modellere sahip olmak istiyordum ve belli ki ailem beni şımartıp her istediğimi almayacaktı, bu yüzden kendi ayakkabılarımı alabilmek için biraz ekstra sermayeye, biraz ekstra paraya ihtiyacım vardı.

"Bunu spor ayakkabı satarak yapabileceğimi fark ettim. Böylece Londra'daki spor ayakkabı mağazalarının önünde kuyruğa girip ayakkabı satın almaya ve bunları 20 sterlin, 50 sterlin gibi fiyatlara satmaya başladım.

"Yeezy'ler, Jordan'lar, en yeni çıkan ayakkabılar için saatlerce kuyrukta bekliyordum ve bunları eBay ve Depop'ta, yani satıcının satıcıyla buluştuğu küçük arayüzlerde satıyordum."

Münhasırlık arzusuyla ticaret yaparak kendine isim yapan tek kişi genç değil. Aralarında Sam Morgan ve Joe Franklin gibi, uzmanlıkları yüksek profilli futbolcular ve müzisyenler tarafından kullanılan başka kişisel alışverişçiler de var.

'Güzel spor ayakkabılar, evlat'

Gissing'in yeni sürümler için sıra bekleyerek ve yeni bağlantılar kurarak geçirdiği saatler, Londra'nın batısında Wimbledon ısınma etkinliklerinin düzenlendiği Queen's Club'da ABD'li tenis yıldızı Jack Sock ile tesadüfen karşılaşması sayesinde meyvesini verdi.

Sock'tan bir fotoğraf isteyen eski dünya 8 numarası, Gissing'in bir çift nadir ayakkabı giydiğini fark etti. "Güzel spor ayakkabılar, evlat," dedi gence.

"Sadece 'Sana bir çift alabilirim' dedim," diye hatırlıyor. "Benim giydiğim çiftlerden ona da alabileceğimi biliyordum."

O sırada Gissing henüz 'Plug Leon ' adlı resmi iş Instagram sayfasını oluşturmamıştı - bir "plug" nadir ve özel ürünleri tedarik edebilen kişidir - bu nedenle Sock alışveriş talebini Gissing'in kişisel hesabı üzerinden yaptı.

"Sanırım üç ya da dört çift gerçekten nadir bulunan kirli beyaz Nike spor ayakkabı siparişi verdi," diyor. "Wimbledon'dan önce kaldığı eve gittim - aslında o yıl Wimbledon çiftler şampiyonluğunu kazanmıştı - ve ayakkabıları ona teslim ettim."

Artık Gissing'in işleri yolunda gidiyordu.

"Çok mutluydu ve o zaman 'Plug Leon' Instagram'ını başlattım çünkü beni Instagram'da bağırmak istedi" diyor 16 yaşındaki çocuk.

'Bir çeşit şaka'

Farklı oyunculara çok sayıda kartvizit dağıtmasına rağmen, futbol endüstrisi başlangıçta kırılması daha zor bir ceviz olduğunu kanıtladı.

Sonunda, Gissing'in deyimiyle "ateşi yakan kıvılcım", başka bir müşterisinin Snapchat'te yaptığı ve o sırada Bundesliga kulübü Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Arsenal oyuncusu Reiss Nelson'ın dikkatini çeken bir paylaşım oldu.

"Beni Snapchat'te ekledi ve ben bunun bir tür şaka olduğunu düşündüm," diye gülüyor Gissing. "Şöyle düşündüm: 'Tamam, beni ekleyen sahte bir hesap. Bu da ne böyle? Reiss Nelson, süper iyi, genç bir oyuncu, mümkün değil.

"Yine de ona bir mesaj gönderdim - denemek zorundasınız - ve dedim ki: 'Bak, eğer Londra'daysan ve birkaç çift ayakkabıya ya da yeni kıyafetlere ihtiyacın varsa, bana ulaş, sana bir şeyler ayarlayabilirim. Bu noktada, 'Tamam, belki de Reiss Nelson'dır' diye düşünmeye başladım."

Yaklaşık iki ay sonra Nelson Londra'ya geri döndü ve dönüşünde iki çift nadir spor ayakkabısının teslim edilmesini istedi.

Gissing spor ayakkabıları tedarik etti ve Nelson havaalanından döndüğünde ayakkabılarla birlikte evinde bekliyordu.

"Çok mutlu oldu ve aslında işi başlatmak ve en azından futbol dünyasında işleri gerçekten ilerletmek için ihtiyacım olan şey buydu, çünkü Reiss'tan Joe [Willock], Bukayo [Saka] ve Emile [Smith Rowe]'u aldım," diye açıklıyor Gissing.

"Tüm bu genç çocuklar akademide, A takımda oynayan, potansiyel olarak kupa maçlarına çıkan ya da kiralık olarak gönderilen çocuklarken bugün süperstar oldular.

"Reiss'in kulaktan kulağa yaydığı bilgiler sayesinde futbol dünyasında bir müşteri tabanı oluşturmaya başladım ve sonra bir şey diğerine yol açtı ve işler gerçekten kartopu gibi büyüdü."

Girişimcinin İngiltere'deki müşterileri arasında Chelsea'den Reece James, Manchester United'dan Mason Greenwood (Gissing'e göre aralarındaki en büyük "sneakerhead" olabilir) ve Arsenal forveti Gabriel Martinelli'nin yanı sıra Avrupa'da Barcelona forveti Ansu Fati, Juventus orta saha oyuncusu Weston McKennie ve Paris Saint-Germain defans oyuncusu Thilo Kehrer gibi yıldızlar bulunuyor.

Gissing bir yandan işini büyütürken bir yandan da okul eğitimini dengelemek zorundaydı.

Eğitimini tamamlamak her zaman iyi yapmaya kararlı olduğu bir şeydi ve bu ayın başlarında GCSE'lerini başarıyla geçtiğini öğrendi.

"Okula yeterince zaman ayırırken bir yandan da işime odaklanıp onu büyütmeye devam ediyorum" diyor.

"Açıkçası biraz zor, ancak çalışanlara sahip olmak yardımcı oluyor ve bilirsiniz, çoklu görev yapabilmeyi ve iki şeyi yönetebilmeyi ve iki şeyi de devam ettirmeyi ve her ikisi için de maksimum çaba göstermeyi öğrendim."

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Kaynak: edition.cnn.com