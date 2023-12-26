Premier Lig yıldızları Covid kilitleme ihlali nedeniyle kınandı

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda Erik Lamela, Sergio Reguilon ve Giovani Lo Celso Londra'daki partide görülürken, West Ham oyuncusu Manuel Lanzini de partiye katıldı.

Birleşik Krallık hükümetinin kısıtlamaları, yeni bir Covid-19 türünün hızla yayılması nedeniyle Londra'nın en yüksek Tier 4 tecrit bölgesinde olmasıyla birlikte, kapalı alanlarda diğer insanlarla karışmayı yasaklıyor.

Tottenham üç oyuncunun da disiplin cezasıyla karşı karşıya kalmasına öfkeyle tepki gösterirken, West Ham Lanzini'ye "sorumluluklarının güçlü bir şekilde hatırlatıldığını" söyledi.

Lamela, Tottenham'ın Cumartesi günü Leeds ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmazken, Real Madrid'den transfer edilen Reguilon da yedekler arasında yer aldı. Lo Celso ise sakatlıktan çıktı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada "Noel'de bazı oyuncularımızı aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte gösteren bu görüntü bizi son derece hayal kırıklığına uğrattı ve şiddetle kınıyoruz, özellikle de ülke çapında herkesin bayram döneminde güvende kalmak için yaptığı fedakarlıkları bildiğimiz için" denildi.

"Kurallar açıktır, istisna yoktur ve tüm oyuncularımıza ve personelimize en son protokolleri ve bunlara uyma ve örnek olma sorumluluklarını düzenli olarak hatırlatıyoruz.

"Konu kendi içimizde ele alınacaktır."

Tottenham Parlamento Üyesi David Lammy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üçlüyü "aptal ve bencil" olarak nitelendirdi.

Tottenham'ın kalan oyuncuları Leeds United karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetle sahadaki tartışmalardan sıyrıldı ve Premier Lig sıralamasında ilk iki sıradaki Liverpool ve Manchester United'ın dört puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Terfi ettikten sonra çok etkileyici olan Leeds, Steven Bergwijn Ezgjan Alioski tarafından düşürülmeden önce erken pozisyonlardan daha iyisini buldu ve Harry Kane penaltı noktasından hata yapmayarak Tottenham'ı öne geçirdi.

Daha sonra golcü arkadaşı Son Heung-min ile tekrar bir araya gelerek Güney Koreli oyuncuyu Tottenham formasıyla 100. golü olan ikinci gole gönderdi.

Son'un ikinci yarıda kullandığı kornerde Toby Alderweireld'in yakın direkte kafayla topu ağlara göndermesiyle üç puanın sahibi oldu.

Matt Doherty'nin ikinci sarı karttan oyundan atılması Spurs için mükemmel bir zaferin parlaklığını biraz azalttı ancak menajer Jose Mourinho "önemli bir üç puandan" memnun kaldı.

Mourinho, kural ihlalinin ardından üç yıldızının karşı karşıya kaldığı disiplin sorunlarına kısa bir gönderme yaptı.

BT Sport'a verdiği demeçte "Bence her kulüp oyuncularını güvende tutmak için elinden geleni yapar ama özel hayatlarda kontrol edemeyeceğiniz anlar vardır" dedi.

Ancak daha sonra medya toplantısında üçlüye ve eylemlerine olan öfkesini dile getirdi.

"Hayal kırıklığına uğramış hissediyoruz çünkü oyunculara tüm eğitimi ve koşulları verdik. Mutlu değiliz. Bizim için olumsuz bir sürpriz oldu" dedi.

"Biz kendi içimizde ne olduğumuzu biliyoruz. Size kapıyı açıp içeride neler olup bittiğini anlatmamıza gerek yok.

"Sonuçları ne olacak ve bu olumsuz sürprize ne kadar derinden yaklaşıyoruz... Hayal kırıklığına uğramış hissediyorum."

Bu sezon başında Tottenham'la 3-3 berabere kaldıkları maçta West Ham adına müthiş bir eşitlik golü atan Lanzini daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı hareket için özür dileyerek "kötü bir hata" yaptığını söyledi.

Mourinho, takımının hafta ortasında Fulham'a karşı oynadığı maçın geç saatlerde iptal edilmesinin ardından Premier Lig'i eleştirdi ve ertelemelerle ilgili görüşlerini iki katına çıkardı.

"14 oyuncunuz varsa oynamak zorundasınız şeklindeki ilk kurallara geri dönüyorum. Bunu yapmamak için başka bir neden göremiyorum."

Daha önce Fulham'ın Pazar günü Burnley ile oynayacağı maç da Batı Londra kulübündeki Covid-19 pozitifleri nedeniyle ertelenmişti.

Arsenal WBA'yı devirdi

Cumartesi gününün diğer maçları arasında öne çıkan, yeniden dirilen Arsenal'in West Bromwich Albion deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyet oldu.

Mikel Arteta'nın takımı, bazılarının İspanyol oyuncunun takımın başındaki geleceğini düşünmesine neden olan kötü form grafiğinin ardından üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Defans oyuncusu Kieran Tierney ilk yarıda falsolu bir vuruşla Gunners'ı öne geçirdi ve ardından Bukayo Saka'nın son dokunuşu yaptığı muhteşem bir takım golü geldi.

Karla kaplı bir sahada Alexandre Lacazette ikinci yarıda attığı iki golle iyi skor serisini sürdürdü ve Arsenal, Sam Allardyce'ın mücadele eden takımına karşı galibiyete yürüdü.

Arsenal 11. sıraya yükselirken WBA 19. sırada ve büyük sıkıntı içinde.

Öğleden sonra oynanan maçlarda Sheffield United, Crystal Palace karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle 17 maçta 15. yenilgisini alarak dibe demir atarken, Brighton evinde Wolves ile 3-3 berabere kaldı ancak düşme hattının üzerinde seyretmeye devam etti.

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Kaynak: edition.cnn.com