Premier Lig şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken Manchester City rakibi Liverpool'a karşı avantajını koruyor

Ancak City'nin alacağı bir beraberlik ya da mağlubiyet, dörtlü kovalayan Liverpool'a şampiyonluğu son şampiyonun elinden kapma fırsatı verecek.

Üç yıl önce City, Liverpool'u bir puanla geçerek Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı ve bunu tekrarlamak için favori olacak.

City, 10 Nisan'da Etihad Stadyumu'nda Liverpool ile 2-2 berabere kaldıktan sonra evinde oynadığı sonraki üç maçı rahat bir şekilde kazandı ve 13 gol attı.

Pazar günkü maçlar öncesinde Guardiola'nın takımı da bir hafta izin yaparken, Villa Perşembe günü oynadığı maçta Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool da hafta ortasında Southampton deplasmanında 2-1 kazandı.

Form durumu Liverpool'un Pazar günü Anfield'da Wolves'u yeneceğine işaret ediyor. Liverpool, 28 Aralık'ta Leicester'a deplasmanda kaybettiğinden beri yenilmedi ve son 17 lig maçının 14'ünü kazandı.

Liverpool şampiyonluğu kazanmayı başarırsa, Jürgen Klopp'un takımı 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i yenerek daha önce görülmemiş bir dörtlü yakalama şansına sahip olacak.

Pazar günü Wolves'a karşı oynayacakları maç öncesinde Klopp, "Aslında yarıştığımız her şeyin 'finaline' ulaştık," dedi.

"İki yerel kupa, Avrupa Kupası - ve Premier Lig kampanyasını son maç turuna taşımak, bir finale ulaşmakla eşdeğerdir. Takımımız ve kulübümüzle ne kadar gurur duyduğumu söylemek yetersiz kalır."

On yıl önce City, benzer koşullar altında Queens Park Rangers'a karşı evinde oynadığı bir maçı neredeyse berbat ediyordu - ta ki Sergio Aguero 94. dakikada maça damgasını vurana kadar.

City 92. dakikada 2-1 gerideyken ve 44 yıl sonra ilk İngiltere şampiyonluğunu kazanmak için QPR karşısında galibiyete ihtiyacı varken Edin Dzeko skoru eşitledi.

Ardından, 93:20'de, maçın son dakikasında, sakin bir Aguero, çılgın QPR savunmasının arasından sıyrıldı ve galibiyeti garantilemek ve 2011/12 Premier Lig şampiyonluğunu perçinlemek için galibiyeti getiren golü attı.

Aguero'nun golü, Etihad Stadyumu'nun dışında bu ayın başlarında açılışı yapılan bir heykel şeklinde ölümsüzleştirildi.

'Sonuna kadar savaş'

Pazar günü Etihad'da oynanacak karşılaşma pek çok olay örgüsüne sahne olma potansiyeline sahip.

Villa'nın menajeri Liverpool'un eski büyüklerinden Steven Gerrard, oyuncu olarak kazanamadığı bir şampiyonluğu kulübe getirmeye yardım etmeyi kesinlikle çok ister.

Şu anki Villa kadrosunda iki eski Liverpool oyuncusu da yer alıyor: Philippe Coutinho ve Danny Ings.

Guardiola City'nin internet sitesine verdiği demeçte "[Premier Lig'i kazanmak] daha zor," dedi. "Çok sayıda hafta, maç, sakatlıklarla mücadele ve kötü anlar, zorlu rakipler var.

Klopp'un takımının 2019/2020 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına atıfta bulunan Guardiola, "Başarı, Liverpool'un durdurulamaz olduğu yıl hariç, son beş yılda her zaman orada olmaktır" diye ekledi.

"Her gün Premier Lig'de mücadele ettiğinizde ve sonuna kadar savaştığınızda bu size mutluluk veriyor. Kazandığınızda daha mutlu olursunuz.

"Bu bir kupa değil, bu bir rutin. Rutin yapmak hayatımızdaki en zor şeydir."

Bu sezon oynanan 370 Premier Lig maçının ardından, Pazar günkü 10 karşılaşmanın sekizi şampiyonluk, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma ya da Championship'e düşme açısından önem taşıyor.

Tottenham Hotspur, zaten küme düşmüş olan Norwich'e yenilmekten kaçınarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyebilir ve bu süreçte rakipleri Arsenal 'i saf dışı bırakabilir.

Norwich City ve Watford'un küme düşmesiyle Burnley, Premier Lig'de kalmayı garantilemek için Leeds United'ın sonucunu yakalamak zorunda.

Ancak bu sezonun bize öğrettiği bir şey varsa, o da tablonun her iki ucunda da beklenmeyeni beklemek.

Opta'ya göre bu sezon, yarışma tarihinde son maçlara girilirken matematiksel olarak her pozisyonun değişmesinin mümkün olduğu ilk sezon.

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Kaynak: edition.cnn.com