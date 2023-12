Premier Lig kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkelerdeki uluslararası maçlar için oyuncularını serbest bırakmayacak

Birleşik Krallık hükümetinin kurallarına göre, kırmızı listedeki bir ülkeden dönen herkesin 10 tam gün karantinada kalması gerekiyor; bu da oyuncuların birden fazla kulüp maçını kaçırabileceği anlamına geliyor.

Premier Lig, bu karantina tedbirlerinin 19 kulüpten 26 kırmızı listedeki ülkeye seyahat edecek yaklaşık 60 oyuncu için geçerli olacağını açıkladı.

Arjantin, Brezilya ve Mısır şu anda İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkeler arasında yer alıyor; bu da Liverpool'dan Mohamed Salah ve Alisson ile Manchester City'den Gabriel Jesus ve Ederson gibi yıldız oyuncuların etkileneceği anlamına geliyor.

Pazartesi günü Mısır Futbol Federasyonu, Liverpool'dan Salah'ın Mısır'ın 2 Eylül'de Angola'ya karşı Kahire'de oynayacağı Dünya Kupası Elemelerinde forma giyemeyeceğini açıklayan bir mektup aldığını açıkladı.

Premier Lig'in "güçlü bir şekilde desteklediğini" söylediği kulüplerin kararı, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın uluslararası görevden döndüklerinde karantinaya alınması gereken oyuncular için geçici serbest bırakma istisnasını uzatmama kararına yanıt olarak geldi.

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, "bir çözüm bulmak için hem Federasyon hem de hükümetle kapsamlı görüşmeler yapıldığı" ancak "herhangi bir muafiyet tanınmadığı" belirtildi.

Premier Lig CEO'su Richard Masters, "Premier Lig kulüpleri oyuncularının ülkelerini temsil etme arzularını her zaman desteklemiştir - bu, ilgili herkes için bir gurur meselesidir" dedi.

"Ancak kulüpler isteksizce ama haklı olarak bu yeni koşullar altında oyuncuları serbest bırakmanın tamamen mantıksız olacağı sonucuna vardılar.

"Karantina gereklilikleri oyuncuların sağlık ve kondisyonlarının önemli ölçüde etkileneceği anlamına geliyor. Uluslararası maç takviminin getirdiği zorlukları anlıyor ve uygulanabilir çözümlere açık olduğumuzu belirtiyoruz."

Premier Lig, bir oyuncunun 10 gün boyunca karantinada kalmaya zorlanması halinde, sağlık durumunun ve kondisyonunun "önemli ölçüde etkileneceğini" ve ayrıca "iki Premier Lig maç turu, bir UEFA kulüp yarışması maç günü ve EFL Kupası'nın üçüncü turu için hazırlanamayacağını ve oynayamayacağını" açıkladı.

İspanya La Liga da Güney Amerika elemeleri için oyuncularını serbest bırakmayı reddeden kulüpleri destekleyeceğini açıkladı.

La Liga'dan yapılan açıklamada, "Şu anda 13 farklı kulüpten (etkilenen) 25 oyuncu var, Ekvador ve Venezuela'nın çağrıları açıklandığında bu sayı artabilir" denildi.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

"İspanyol federasyonu, özellikle alternatif çözümler varsa, dünya takviminin bu şekilde değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmemesi gerektiğini anlıyor."

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaklaşan uluslararası fikstürler için oyuncuların serbest bırakılmasını "büyük aciliyet ve önem arz eden bir konu" olarak nitelendirdi.

Infantino yaptığı açıklamada, "Küresel oyun için hem doğru hem de adil olanı yapmak üzere her üye federasyondan, her ligden ve her kulüpten dayanışma göstermeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Dünyanın en iyi oyuncularının çoğu İngiltere ve İspanya'daki liglerde mücadele ediyor ve bu ülkelerin de dünya çapındaki müsabakaların sportif bütünlüğünü koruma ve kollama sorumluluğunu paylaştığına inanıyoruz.

"Kırmızı listedeki ülkelerden dönen oyuncuların İngiltere'de karantina altına alınması konusunda Başbakan Boris Johnson'a bir mektup yazdım ve özellikle oyuncuların, profesyonel bir futbolcu için en büyük onurlardan biri olan FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında ülkelerini temsil etme fırsatından mahrum kalmamaları için gerekli desteği talep ettim. Birleşik Krallık hükümetinin EURO 2020'nin son aşamaları için benimsediğine benzer bir yaklaşımın önümüzdeki uluslararası maçlar için de uygulanmasını önerdim."

FIFA ayrıca kısa bir süre önce Güney Amerika takımlarının Dünya Kupası elemelerine yetişebilmeleri için uluslararası arayı iki gün uzattığını duyurdu.

Premier Lig bu karardan duyduğu "memnuniyetsizliği" dile getirerek "bu bölgedeki oyunculara, kulüplerini temsil edebilmelerine zarar verecek şekilde ek uluslararası yükümlülükler getirdiğini" söyledi. FIFA'ya, bu konuda kabul edilebilir bir sonuca varılabilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışması çağrısında bulunuldu."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com