Premier Lig futbolcularına uluslararası tatilin ardından 'ısmarlama karantina tesisleri' önerildi, ancak Jurgen Klopp bunun 'gerçek bir çözüm olmadığını' söyledi

Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni kurallar uyarınca, uluslararası görevden dönen birçok Premier Lig futbolcusu, Liverpool menajeri Jurgen Klopp'u kızdıran bir hareketle, "ısmarlama karantina tesislerinde" 10 gün kalmak zorunda kalacak.

Kurallar, Brezilya ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu "kırmızı liste" ülkelerinden İngiltere'ye dönen tam aşılı oyuncuların, antrenman yapmak veya maçlarda oynamak için günde bir kez karantina tesislerinden çıkmalarına izin verileceğini söylüyor.

Ancak Brezilyalı Alisson ve Fabinho, Yunan Kostas Tsimikas ve Senegalli Sadio Mane 'nin 10 günlük karantina tedbirlerinden etkileneceği Klopp, karara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, "Milli takımlarıyla 10-12 gün geçirdikten sonra ailelerinden uzakta 10 gün daha karantinaya giriyorlar," dedi. "Bu 22 gün eder ve iki hafta sonra bir sonraki uluslararası tatil var. Bu bana gerçek bir çözüm gibi gelmiyor."

Klopp sözlerine şöyle devam etti: "Aslında hiçbir gerçek neden yokken insanları üç haftalığına normal hayatlarından koparıyoruz çünkü oyuncularımız buradayken ve aileleriyle birlikteyken onlarla ilgileniyoruz.

"Başka bir şey yapmıyorlar. Evlerine gidiyorlar, antrenmana geliyorlar ve evlerine dönüyorlar ... Premier Lig oyuncularımız için mücadele etmeli."

Premier Lig oyuncularına yönelik kurallar, kırmızı listedeki ülkelerden dönen ve İngiltere'ye geldikten sonra 10 gün boyunca bir otelde karantina altına alınması gereken halk üyelerinden farklı.

Oyunculara tanınan muafiyet aynı zamanda sıkı protokollere ve kulüpler, Futbol Federasyonu (FA) ve İngiltere Halk Sağlığı ile üzerinde mutabık kalınacak bir davranış kurallarına tabidir.

Pazartesi gününden itibaren Birleşik Krallık hükümeti seyahat kurallarında değişikliğe giderek yeşil ve sarı ülke listelerini kısmen kaldırdı. Kırmızı listede 50'den fazla ülke kalmaya devam ediyor.

Takımların UEFA Uluslar Ligi'nin son aşamalarında ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele edeceği mevcut uluslararası tatil 4-14 Ekim tarihleri arasında; Premier Lig fikstürleri ise 16 Ekim'de yeniden başlıyor.

Birleşik Krallık hükümet sözcüsü, uluslararası görevdeki oyunculara tanınan muafiyetle ilgili olarak "Hem kulüp hem de ülke çıkarlarını dengeleyen ve aynı zamanda kamu sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutan bir sonuç elde etmek için futbol yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştık" dedi.

"Virüse karşı en iyi savunmamız aşıdır ve bu yeni tedbirler, aşıları tam olan oyuncuların uluslararası görevlerini mümkün olan en güvenli ve pratik şekilde yerine getirmelerini sağlarken, dönüşlerinde mümkün olan en erken zamanda kulüpleriyle antrenman yapmalarına ve oynamalarına olanak tanıyacaktır."

FA ve FIFA'nın yanı sıra Premier Lig de oyuncuların karantina süresini kısaltmak için bir çözüm bulmaya çalıştı ancak Birleşik Krallık sağlık yetkililerinin 10 günlük karantina süresini koruma isteğini kabul etti. Protokoller bu uluslararası dönem boyunca yönetim organları tarafından gözden geçirilecektir.

Futbolun yönetim organından yapılan açıklamada, "FIFA, Birleşik Krallık hükümetinin tam aşılı oyunculara FIFA Dünya Kupası için yaklaşan eleme maçlarında ülkelerini temsil etme ve kırmızı listedeki bir ülkeden ısmarlama karantina koşullarına dönme fırsatı verme kararını memnuniyetle karşılıyor" denildi.

"Herkesin çıkarına olacak makul bir çözüm bulmak için Birleşik Krallık hükümeti, Futbol Federasyonu ve Premier Lig ile yakın işbirliği içinde çalıştık ve bunun, oyuncuların Eylül ayında karşı karşıya kaldıkları duruma kıyasla çok daha arzu edilir bir çözüm olduğuna inanıyoruz."

Açıklama şöyle devam etti: "Bu kararın her oyuncuya yardımcı olmayacağının farkındayız ve önümüzdeki dönemler için durumu daha da iyileştirmeye ve oyuncu seyahatlerinin bir sonucu olarak Covid'in topluma bulaşma riskini azaltmak için uygulamaya koyduğumuz birçok önlem hakkında daha fazla açıklama yapmak üzere görüşmelere katılmaya kararlıyız."

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Daha önce de Premier Lig kulüpleri kırmızı listedeki ülkelerdeki uluslararası maçlar için oyuncularını serbest bırakmama kararı almıştı.

Eylül ayında ise Brezilya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası elemeleri , Arjantinli dört oyuncunun Covid seyahat protokollerini ihlal etmekle suçlanması üzerine başlama vuruşundan dakikalar sonra durdurulduğunda kaotik sahneler yaşandı.

Brezilyalı sağlık yetkilileri São Paulo'daki sahaya girerek söz konusu oyuncuların Brezilya'ya vardıklarında yanlış beyanda bulunduklarını ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunduklarını atladıklarını iddia etti.

CNN'den John Sinnott haberciliğe katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com