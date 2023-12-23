Porto defans oyuncusu Nanu, rakip kaleciyle girdiği korkunç çarpışmanın ardından omurilik yaralanması geçirdi

Olay, Belenenses'e karşı oynanan Portekiz üst lig maçının 85. dakikasında, Porto skor 0-0 berabere iken geç bir galibiyet ararken meydana geldi.

Gine-Bissau'da forma giyen Nanu, ceza sahasına yapılan ortayı kovalarken kaleci Stanislav Kritsyuk tarafından yanlışlıkla düşürüldü.

Savunma oyuncusu yere düştü ve oyuncular anında tıbbi yardım çağırdı.

Oyun 10 dakikadan fazla dururken Nanu'ya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi ve ardından bir ambulansla saha dışına taşındı.

Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Porto 26 yaşındaki oyuncunun durumunun stabil olduğunu doğruladı.

Kulüp, "Nanu beyin sarsıntısı geçirdi ve omurilik yaralanması ile hafıza kaybı yaşadı" şeklinde bir tweet attı. "Şu anda durumu stabil, bilinci yerinde ve zamanın ve çevresinin farkında."

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'İyi gidiyordu'

Nanu yerde hareketsiz yatarken, her iki takımın oyuncuları da olaydan sonra gözle görülür bir şekilde üzgündü.

"S. Francisco Xavier Hastanesinde yapılan kontrollerde klinik ciddiyetinde herhangi bir değişiklik tespit edilmedi. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edilecek," dedi Porto daha sonra attığı bir tweet'te.

Maçtan sonra kulüp kaptanı Pepe oyuncuların takım arkadaşlarına "acil şifalar" dilediğini söyledi.

"Ambulans personeli bana durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu söyledi" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com