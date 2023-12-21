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Porter Goss Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: November 26, 1938

Doğum yeri: Waterbury, Connecticut

Doğum adı: Porter Johnston Goss

Baba: Richard Goss, bir imalat şirketinde yönetici

Anne: Virginia (Johnson) Goss

Evlilik: Mariel (Robinson) Goss

Çocukları: Leslie, Chauncey, Mason ve Gerrit

Eğitim: Yale Üniversitesi, Lisans, 1960

Askerlik hizmeti: ABD Ordusu, 1960-1962, Teğmen

Din: Presbiteryen

Diğer Gerçekler

Sanibel, Florida'nın ilk belediye başkanı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'in siyasi bağış toplama faaliyetlerinde usulsüzlük iddialarını inceleyen bir etik alt komitesinin başkanı.

Zaman Çizelgesi

1962-1972 - ABD CIA'de Latin Amerika, Karayipler ve Avrupa'da gizli servis görevlisi; ağır bir stafilokok enfeksiyonu nedeniyle emekli olmak zorunda kaldı.

1973 - Haftalık Sanibel, Florida gazetesi Island Reporter'ın kurucularından.

1974-1980 ve 1981-1982 - Sanibel belediye meclisi üyeliği.

1975-1977 ve 1981-1982 - Sanibel, Florida Belediye Başkanı.

1983-1988 - Lee County, Florida'da ilçe komiseri.

1985-1986 - Lee County komisyonu başkanı.

8 Kasım 1988 - ABD Temsilciler Meclisi 'ne seçildi.

1989-2004 - Florida'nın 13. ve 14. bölgelerinden Cumhuriyetçi temsilci olarak görev yaptı.

1997-10 Ağustos 2004 - Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi Başkanı; 1995'ten beri üye.

2003 - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert, Goss'un olağan dönem sınırının ötesinde İstihbarat Seçilmiş Komitesi'nde kalmasına ve başkanlığını da sürdürmesine izin vermek için Meclis kurallarından feragat edilmesini sağlar.

Haziran 2004 -Goss,CIA'i eleştiren bir İstihbarat Komitesi raporunu onay lar. Raporda, "CIA çok uzun zamandır temel misyonunu göz ardı ediyor... Düzeltici eylem ihtiyacına dair işlevsiz bir inkar var" deniyor.

10 Ağustos 2004 - ABD Başkanı George W. Bush tarafındanyeni Merkezi İstihbarat Direktörü olarak aday gösterildi.

22 Eylül 2004 - ABD Senatosu tarafından 77-17 oyla onaylandı. Merkezi İstihbarat'ın 19. direktörü olarak 24 Eylül'de yemin etti.

Aralık 2004 - Bush İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Yasası'nı imzaladı. Yasa, Merkezi İstihbarat Direktörü pozisyonunu ortadan kaldırarak ve Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörü olarak ikili pozisyonlar yaratarak İstihbarat Topluluğunu yeniden yapılandırır.

21 Nisan 2005 - CIA'in ilk direktörü oldu.

5 Mayıs 2006 - CIA direktörlüğü görevinden istifa etti.

2008-2015 - Kongre Etik Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı.

15 Nisan 2010 - Goss 'un iki El Kaide tutuklusunun sert bir şekilde sorgulanmasını belgeleyen 92 video kasetin imha edilmesini kabul ettiği (ancak buna izin vermediği) 2005 yılına ait CIA iç belgeleri yayınlandı .

Nisan 2015 - Gephardt Group aracılığıyla Türkiye'yi temsil eden bir lobici olarak kayıt yaptırır.

12 Ekim 2022 - Aralarında eski milletvekillerinin ve bir Facebook ihbarcısının da bulunduğu, sosyal medyanın toplum sağlığı üzerindeki etkilerini ele almaya odaklanan ve partizan olmayan bir grup olan Sorumlu Sosyal Medya Konseyi 'ne katıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com