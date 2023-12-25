Popüler bir Yeni Ay Yılı yemeği olan uzun ömürlü eriştenin ardındaki karmaşık hikaye

Pandemi nedeniyle son iki yıldır boş masalara bakan New York'taki Hop Lee restoranının sahibi, işlerin yavaş yavaş düzeldiğini söylüyor.

Mui, New Orleans'taki Katrina Kasırgası'nda her şeyini kaybettikten sonra 2005 yılında 48 yıllık Çin Mahallesi işletmesine bir çalışan olarak katıldı ve 2018'de devraldı.

Bugünlerde, Hop Lee'nin en popüler Ay Yeni Yılı yemeklerinden birine olan talebi karşılamak için gerekli tüm malzemelere sahip olduğundan emin olmak için tedarikçilerle konuşmakla meşgul: Karıştırılarak kızartılmış Zencefilli Yeşil Soğanlı Istakoz Yi Mein - diğer adıyla uzun ömürlü erişte.

"Her Yeni Ay Yılında, neredeyse her masa uzun ömürlü eriştelerimizi sipariş ederdi" diyor. "Güzel görünümlü ve daha lezzetli olan bu erişteler aynı zamanda şansı da simgeliyor."

Uzun ömürlü erişte nedir?

Bu yıl, Ay Yeni Yılı 22 Ocak'a denk geliyor, ancak kutlamalar birkaç gün boyunca gerçekleşiyor - topluca Bahar Festivali olarak anılıyor. Yemekler de dahil olmak üzere geleneksel ritüeller sembolizmle doludur.

Uzun ömürlü erişte uzun yaşamı simgeler. Geleneğe göre, şef erişte tellerini kesemez ve her telin bütün olarak yenmesi gerekir - yemeden önce kırmak yok.

Ancak fikir birliği burada sona eriyor.

Çin kökenli insanlara hangi tür eriştelerin yenmesi gerektiğini sorduğunuzda muhtemelen farklı yanıtlar alacaksınız.

Hop Lee'de uzun ömürlü erişte, e-fu eriştesi olarak da bilinen yi mein ile eş anlamlıdır. Bu çiğnenebilir ve süngerimsi Kanton yumurtalı buğday telleri kurutulur, derin yağda kızartılır ve tüm yıl boyunca, özellikle de doğum günleri ve Bahar Festivali gibi özel günlerde tüketilir.

Hop Lee'nin ıstakozlu uzun ömürlü erişte tarifi onlarca yıldır aktarılmaktadır. Yi mein eriştesi baharatlar ve shiitake mantarı ile kavrulur. Istakozlar fermente edilmiş tuzlu siyah fasulye, yumurta, kıyma, zencefil ve taze soğanla karıştırılarak kızartılıyor.

"Sonra ıstakozları eriştenin üzerine koyuyoruz ve suyu aşağıya damlıyor. Çok lezzetli oluyor. Oğlum bile bayılıyor - okul partileri için bu yemeği hazırlamamı istiyor" diyor Mui.

Yirmi yıldan kısa bir sürede kuzeybatı Çin yemekleri sunan başarılı bir zincire dönüşen mütevazı bir Flushing, New York City restoranı olan Xi'an Famous Foods 'un CEO'su Jason Wang'ın, yerken büyüdüğü uzun ömürlü erişte hakkında kendi görüşü var. Ona göre, boyu uzatılan her erişte sayılır.

Wang, "Biang biang eriştelerimiz kesinlikle bunlar arasında" diyor.

Buğday unu ve suyla yapılan hamur çekilerek uzun, düz ve geniş kemer benzeri erişteler halinde kesiliyor.

"Aslında en geleneksel yöntem, eriştenin üzerine taze soğan ve sarımsak gibi aromatikler ile taze çekilmiş kırmızı toz biber koymak, bitkisel yağ ile kavurmak ve soya sosu ve siyah pirinç sirkesi ile süslemektir. Biz buna Baharatlı Acı Yağda Kızartılmış Elde Yırtılmış Erişte diyoruz" diyor Wang CNN Travel'a.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Çinli göçmenler ağırlıklı olarak Kantonluydu, bu da yi mein'in neden birçok Çinli Amerikalının uzun ömürlü erişte olarak gördüğünü açıklıyor.

Ancak Xi'an yemekleri gibi bölgesel mutfaklar son yıllarda ortaya çıkmakta ve seçenekleri çeşitlendirmektedir.

Wang, "Yi mein Kanton eriştesi, yani bizim yediklerimizden farklı, ama uzun ömürlülük sembolizmi ortak" diyor.

"Eriştelerin tam türü değişiyor, ancak fikir 'uzun yaşam için uzun erişte' olarak kalıyor ve tüm uzun erişteler bu amaca hizmet ediyor."

1950'lerde kurulan Hong Kong'un Aberdeen Yau Kee Erişte Fabrikası, Bahar Festivali öncesinde üretimini artırıyor. Fabrikanın sahibi, yılın bu döneminde talebin %20 ila %30 oranında artacağını söylüyor.

Aile şirketinin ikinci kuşak yöneticisi Tang Pui-sum, "En yoğun olduğumuz dönem Ay Yeni Yılı öncesi çünkü bu dönemde daha fazla parti ve toplantı düzenleniyor ve insanlar bu vesilelerle e-fu eriştesi ya da uzun ömürlü erişte yiyor," diyor.

E-fu eriştesinin Kantonlular için neden popüler bir tercih olduğuna gelince, Tang bunun kaliteden kaynaklandığını söylüyor.

"Guangdong bölgesinde insanlar özel günlerde ailelerine ve arkadaşlarına ikram etmek için e-fu eriştesi kullanıyor çünkü daha iyi olduğu düşünülüyor - yapımı daha fazla adım gerektiriyor ve malzemeler daha iyi. Ayrıca e-fu eriştesi derin yağda kızartıldığı için benzersizdir ve bu da onu kuzey Çin'deki diğer eriştelerden ayırır."

Uzun ömürlü eriştenin kökenleri

Artık neyin uzun ömürlü noodle sayılacağı konusu çözüme kavuştuğuna göre - kısa cevap: uzun olduğu sürece hemen hemen her noodle - geriye önemli bir soru kalıyor: uzun noodle yemenin kişinin ömrünü uzatabileceğine kim karar verdi?

Blogların ve web sitelerinin hepsi olmasa da çoğu uzun ömürlü eriştenin tarihini Han Hanedanlığı İmparatoru Wu'ya (M.Ö. 141-87 yılları arasında hüküm sürmüştür) dayandırır. Wu, bakanlarına uzun bir yüze sahip olan birinin uzun bir ömre sahip olacağını duyduğunu söylemiştir.

Yüzünün uzunluğunu değiştiremediği için imparator uzun erişte yemeye karar vermiştir çünkü erişte kelimesi Çince'de yüz kelimesine benzemektedir. Bu gelenek daha sonra sarayın ötesine, ülkenin geri kalanına yayılmış.

Bu halk hikâyesi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için iki yemek tarihçisine danıştık - ve onlar bu hikâyeye inanmıyor.

Son kırk yıldır Çin yemek tarihi ve kültürü hakkında yazan Çin'in önde gelen akademisyenlerinden Zhao Rongguan, "Han Hanedanlığı, Çin'in erişte kültürünün geliştiği dönemdi" diyor.

"Günümüz eriştesinin temellerinin ve tekniklerinin atıldığı dönemdi. Ancak İmparator Wu'nun uzun ömürlü eriştelerimizin sebebi olduğunu söylemek, bence saçma bir internet sapkınlığıdır."

Tayvan'daki Ulusal Dong Hwa Üniversitesi'nde Çin yemeklerinin tarihi konusunda uzmanlaşmış bir profesör olan Chen Yuanpeng, CNN Travel tarafından uzun ömürlü erişte hakkındaki görüşlerini paylaşması istendiğinde meslektaşlarına da danışmaya karar verdi.

"Bay Wang Renxiang'ı (yemek kültürü konusunda uzman Çinli bir arkeolog) ve Bay Naomichi Ishige'yi (Japon yemek tarihçisi ve antropolog) aradım. Her ikisi de Çin eriştesi uzmanı; ikisi de uzun ömürlü eriştenin ve hikayenin nasıl ortaya çıktığını bilmiyor" diyor Chen.

Profesör birkaç gününü eski metinleri ve kitapları tarayarak geçirdiğini söylüyor. Sonunda, tarihi Dunhuang bianwen metinlerinden birinde - Tang Hanedanlığı döneminde (618-907) Budizm öğretilerini yaymak için yazılmış bir dizi melodik halk hikayesi - İmparator Wu ile bakanı Dong Fangshuo arasındaki konuşmayı vurgulayan bir yazı buldu.

"Bianwen'de, İmparator Wu ve bakanı arasında yüzün uzunluğuyla ilgili tartışma erişteden hiç bahsedilmeden sona erer. Erişte ile uzun yaşam arasındaki ilişki muhtemelen sonradan eklenmiş ve uydurulmuştur," diyor Chen.

"Ancak muhtemelen sadece bir efsane olsa bile bu hikayeyi göz ardı edemeyiz. O kadar çok paylaşıldı ki pek çok kişi buna inandı; ayrıca 1000 yıldan uzun süredir belgelenen uzun ömürlü erişte kültürünün ve tarihinin bir parçası haline geldi."

Uzun ömürlü erişte nasıl yenir

Uzun ömürlü eriştelerin tüketilme şekilleri bile bölgeye göre büyük farklılıklar göstermektedir.

Vietnam, Güney Kore, Singapur ve Malezya gibi Ay Yeni Yılını kutlayan diğer Asya ülkelerinde de yenmektedir.

Yeni Ay Yılı sırasında Güney Koreliler japchae (Kore usulü karıştırılarak kızartılmış cam erişte) yemeyi tercih ediyor. Janchi-guksu adı verilen uzun ömürlü erişteleri düğünler ve doğum günleri için ayrılmıştır.

Singapur ve Malezya'daki Çin toplulukları uzun ömürlü erişte olarak genellikle misua (buğday eriştesi) kullanmaktadır - ancak renkli rendelenmiş sebzeler ve çiğ balık karışımı olan "prosperity toss" daha popüler bir Ay Yeni Yılı yemeğidir.

Japonya, Ay takvimi yerine Miladi takvimi takip etse de, onların da yeni yıl için erişte yeme geleneği vardır. Toshikoshi Soba ya da yıl geçişi soba eriştesi, yeni yıl arifesinde iyi şans getirmesi için yenir.

Zhao, "Çin'in kuzeyinde bazı insanlar hala uzun ömürlü erişte yemenin eski yolunu izliyor" diyor.

"Erişte geldiğinde misafirler ayağa kalkar. Kaseden biraz erişte alırlar, bir çift yemek çubuğuyla teatral bir şekilde başlarının üzerine doğru çekerler, erişteyi yüzlerine götürürler ve mutlu bir yüz ifadesiyle tek seferde höpürdetirler. Bu, ev sahibine minnettarlıklarını ifade etmenin bir yoludur."

Uzun ömürlü eriştelerin güçlü bir yemek çubuğu çekişine dayanacak uzunlukta ve dayanıklılıkta olması gerektiğini de ekliyor.

Kuzey Amerika'da neden bu kadar popülerler?

Uzun ömürlü erişte çeşitlerinin büyük farklılıklar gösterdiğini ve arka planlarının en iyi ihtimalle karanlık olduğunu kabul ettiğimize göre, ne zaman yenmesi gerektiği konusunda herkes hemfikir değil mi?

Hayır. Uzun ömürlü erişte - hangi tür olursa olsun - Kuzey Amerika'daki Çin toplulukları arasında popüler bir Ay Yeni Yılı yemeği olsa da, bazıları Çin'de geleneksel bir Bahar Festivali yemeği bile olmadığını savunuyor.

Ülkenin büyüklüğü ve çok sayıda bölgesel mutfağı ve geleneği göz önüne alındığında bu bir sürpriz olmamalı.

Ailesi Çin'in kuzeyindeki Tianjin'den Tayvan'a taşınan Chen, "Ailemin Ay Yeni Yılı'nda uzun ömürlü erişte yiyeceğini sanmıyorum" diyor.

"Ama geçen yıl annemin doğum günü için uzun ömürlü erişte olarak bir kase da lu mian (kıyma, mantar ve yumurtalı kuzey usulü kızarmış erişte) yaptım. Uzun ömürlü erişteyi her zaman yalnızca doğum günleriyle ilişkilendirmişimdir, Ay Yeni Yılı ile değil."

Öte yandan Zhao, eriştenin özellikle kuzey Çin'de hala popüler bir Ay Yeni Yılı geleneği olduğunu ileri sürüyor.

"Uzun ömürlü erişte Çin kutlamalarının geleneksel kültürünün bir parçasıdır... Önemli Ay Yeni Yılı festivali sırasında elbette erişte yemeliyiz," diyor.

"Geleneksel gelenek, (Ay takviminin) ilk gününde köfte ve ikinci gününde erişte yemektir. Daha sonra, sırasıyla çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için büyük günleri temsil eden (Ay ayının) 7., 17. ve 27. günlerinde erişte yeriz."

Birçok Çinli Amerikalının bu geleneği neden çoğunlukla Ay Yeni Yılı ile ilişkilendirdiğine gelince, Zhao şu teoriyi öne sürüyor: "İnsanlar atalarının köklerinden uzaklaştıklarında, yılın geri kalanında kimliklerini hissetmeyebilirler, ancak festivaller sırasında kültürlerine duydukları sevgi patlar.

"Çoğu zaman, bir diaspora topluluğunda kişinin kültürünün süreklilik ve sembolizm derecesi yerelinkini aşar."

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Kaynak: edition.cnn.com