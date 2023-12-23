Polonyalı tenis yıldızı Iga Swiatek'in galibiyet serisi Wimbledon'da Fransız Alizé Cornet'e yenilerek sona erdi

Üçüncü tur maçında Cornet'ye 6-4 6-2 kaybeden Swiatek, açılış setine yavaş başladı ve ilk üç oyunu bıraktıktan sonra toparlanıp sonraki iki oyunu aldı. İkili sonraki dört oyunu paylaştı ancak Cornet sonunda seti kazandı.

İkinci sette 21 yaşındaki Swiatek'in 2-0 öne geçmesiyle momentum değişmiş gibi görünse de Cornet sonraki altı oyunu kazanarak kontrolü tekrar ele aldı ve maçı tamamladı.

"Dürüst olmak gerekirse, evet genelde kendime karşı sert davranırım. Burada, maçlardan önce nasıl hissettiğimi biliyorum, antrenman yaparken nasıl hissettiğimi biliyorum. Diyelim ki kendimi en iyi durumda hissetmiyordum, bu yüzden bunun olabileceğinin farkındayım," dedi Swiatek maçtan sonra galibiyet serisiyle ilgili olarak.

İki kez grand slam şampiyonu olan Polonyalı tenisçinin Şubat ayına kadar uzanan 37 maçlık galibiyet serisi, 1997'de Martina Hingis'ten bu yana en uzun galibiyet serisi oldu.

"Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, bana Serena'yı aynı kortta yendiğim zamanı hatırlatıyor, tam sekiz yıl önce. Bu kort benim için bir şans tılsımı," dedi Cornet galibiyetin ardından.

Fransız tenisçi 2014'te o zamanın 1 numarası Serena Williams'ı Birinci Kort'ta mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam 16 Turu'na yükselmişti. Bu galibiyetle Cornet kariyerinde dünya 1 numaralarına karşı 4-3'e yükseldi.

WTA rekoru kırarak üst üste 62. büyük turnuvasında yarışan Cornet, Pazartesi günü Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e karşı oynayacak.

Salı günü Merkez Kort'ta oynanan maçlarda Swiatek, Jana Fett'i 6-0 6-3 yenerek üst üste 36. galibiyetini elde etti. Fransa Açık'tan bu yana oynadığı ilk maçta Fett'e karşı ilk seti domine eden Swiatek, ikinci sette Fett'in çift mola almaya çok yaklaştığı zorlu bir dönemin üstesinden gelmek zorunda kaldı.

Üst sıralardaki seribaşı setteki sarsıntılı başlangıcın ardından toparlandı ve üst üste beş oyun kazanarak galibiyet serisini 36 maça çıkardı.

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Kaynak: edition.cnn.com