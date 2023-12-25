Polonyalı tenis yıldızı Iga Swiatek Naomi Osaka'yı yenerek Miami Açık'ı kazandı ve 1 numaraya yükseldi

Swiatek maçı 6-4, 6-0 kazandı.

Zaferinin ardından kısa bir konuşma yapan 20 yaşındaki Swiatek, takımına ve taraftarlarına teşekkür etti ve haftalardır Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'ya da bir mesaj gönderdi: Swiatek "Güçlü kalın" dedi.

Indian Wells'teki son zaferi ve 1 numarayı elinde tutan Ashleigh Barty'nin ani emekliliğinin ardından Swiatek, Miami şampiyonasından önce bile kadınlar sıralamasında en üst noktaya yükselmeyi garantilemişti.

Sıralamalar Pazartesi günü açıklanacak.

Swiatek için Cumartesi günkü galibiyet birden fazla açıdan tarihi önem taşıyordu.

En son 2016'da Victoria Azarenka'nın ardından Sunshine Double'ı (hem Indian Wells hem de Miami) kazanan dördüncü kadın ve bir sezonda Women's Tennis Association (WTA) 1000 turnuvalarının ilk üçünü kazanan ilk oyuncu oldu.

Ve tekler tenisinde en üst sıraya ulaşan -erkek ya da kadın- ilk Polonyalı oyuncu olacak.

Osaka maçtan sonra Swiatek'e "Senin yolculuğunu izlemek gerçekten inanılmaz," dedi. "Umarım eğlenmeye devam edersin" dedi.

Dört kez grand slam şampiyonu olan Osaka, 2021 Avustralya Açık'ı kazanmasından bu yana ilk finalini oynuyordu.

Osaka, Cumartesi günkü maçın ardından yaptığı konuşmada, destekçilerine ve hayranlarına teşekkür etti ve "Bu pozisyonda çok kısa bir süredir bulunmadığımı biliyorum" dedi.

"Bunun sizin istediğiniz bir sonuç olmadığını biliyorum ama bilmiyorum, burada çok eğleniyorum, umarım sıkı çalışmaya devam edebilirim ve tekrar böyle bir durumda olmak için daha fazla fırsat elde edebilirim" dedi.

Osaka ayrıca "iki hafta önce yaşananlar da dahil olmak üzere" ekibine devam eden destekleri için teşekkür etti.

"Onlar benim yanımda duran kaya gibiler. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen ay Indian Wells'te Osaka, Veronika Kudermetova ile oynadığı ikinci tur maçının başlarında bir seyirci tarafından tartaklanmıştı.

Maçın ilk oyununun ardından "Naomi, berbatsın," diye bağırdığı görülen seyirci, tenisçiyi kortta gözyaşlarına boğan bir yorumda bulundu. Bu seyircinin kimliğinin tespit edilip edilmediği ve salondan çıkarılıp çıkarılmadığı belli değil. Osaka sonuçta maçı düz setlerde kaybetti.

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Kaynak: edition.cnn.com