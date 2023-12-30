Polis, Trump'ı önseçim oy pusulasından çıkaran Maine seçim görevlisinin saldırıya uğradığını açıkladı

Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, olay saat 20:25 sularında meydana geldiğinde Manchester'daki evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Maine Eyalet Polisi memurları Bellows'un talebi üzerine evin "dışını ve içini kontrol etti" ancak şüpheli bir şey bulamadı.

Swatting, yetkilileri bir suç işlendiğine ya da işlenmekte olduğuna inandırdıkları bir yere - genellikle bir eve - çekmek amacıyla yapılan şaka amaçlı bir aramadır. Bu durum, aramanın bir şaka olduğunu bilmeleri mümkün olmayan yerel polis veya SWAT ekiplerinin güçlü bir şekilde karşılık vermesiyle sonuçlanır.

Demokrat Bellows Perşembe günü, 14. Değişikliğin "isyancı yasağına" dayanarak aldığı bir kararla Trump'ı Maine'in 2024 ön seçimlerinden çıkardı. Bellows, Maine Yüksek Mahkemesi bir karar verene kadar kararını askıya aldı. Eyalet yasaları bu mahkemenin ve kararın temyiz edilmesi halinde eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Ocak ayı sonuna kadar harekete geçmesi için zaman çizelgeleri belirliyor.

Bellows Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada, kararından bu yana ofisinin tehditler aldığını söyledi.

CNN'den Kaitlan Collins'e "The Situation Room" programında "Tehdit mesajları aldık" dedi.

"Sevdiğim insanların, çevremdeki insanların ve beni korumakla ve benimle birlikte çalışmakla görevli insanların güvenliği konusunda kesinlikle endişeliyim" diye ekledi. "Bununla birlikte, biz bir yasalar ulusuyuz ve asıl önemli olan da bu. Bu nedenle, Anayasayı koruma yükümlülüğüne odaklanmış durumdayım."

Bellows bir Facebook paylaşımında swatting çağrısını kabul ederek kendisinin ve kocası Brandon'ın güvende olduğunu ve Cuma günü "tehditler arttığında" evde olmadıklarını ve ev adreslerinin internette yayınlandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı evinin aranmasını ve Cuma gününden bu yana meslektaşlarının aldığı "kesintisiz tehdit mesajlarını" kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"Sadece beni değil, başkalarını da korkutarak susturmak ve bir mesaj göndermek için tasarlandı" diye yazdı.

Maine Eyalet Polisi, Bellows'un evindeki swatting olayını diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte soruşturuyor.

Bellows'un kararı, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin bu ayın başlarında Trump'ı oy pusulasından çıkaran kendi kararını vermesinin ardından Maine'i Trump'ı görevden diskalifiye eden ikinci eyalet yaptı. Oregon da dahil olmak üzere, 2024 önseçimleri yaklaşırken diğer itirazlar da halen beklemede.

CNN'den Marshall Cohen bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com