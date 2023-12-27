Polis, Teksas'ta kaybolan hamile genç ve erkek arkadaşının cesetlerinin bir arabada bulunmuş olabileceğini söyledi

San Antonio Polis Şefi William McManus Salı günü düzenlediği basın toplantısında iki cesedin bir apartman kompleksinin yakınına park edilmiş bir arabada bulunduğunu söyledi ve devam eden soruşturma hakkında ön bilgi verdi.

McManus, "Şu anda baktığımız şey çok ama çok kafa karıştırıcı bir olay yeri" dedi. "Ve dedektifler şu anda bunu olası bir cinayet olarak değerlendiriyor, ancak kesin olarak bilmiyoruz."

Polis cesetlerin kayıp bir genç ve erkek arkadaşına ait olduğunu düşünse de, McManus adli tabip bir karar verene kadar isimlerini teyit etmedi. McManus, polisin cesetlerin "muhtemelen üç ya da dört gündür" orada olduğuna inandığını söyledi.

Leon Valley Polis Departmanına göre, on sekiz yaşındaki Savannah Soto hamileydi ve önemli bir tıbbi randevuyu kaçırdığında doğum tarihi geçmişti ve ailesi onun kayıp olduğunu bildirdi.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yayınlanan bir uyarıya göre, en son Cuma günü Leon Valley'deki Grissom Road'un 6000 bloğunda görüldü. Bu uyarıda tarif edilen araba gri bir Kia Optima'ydı.

Leon Valley Polis Departmanından yapılan basın açıklamasına göre "Şef William McManus, kayıp Savannah Soto'nun cesedinin bulunduğuna inandıklarını açıklayan bir bildiri yayınladı". San Antonio polisi "olay yeri San Antonio Şehri sınırları içinde olduğu için soruşturmayı devralacaktır."

CNN'den Lauren Mascarenhas bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com