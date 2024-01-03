Polis, Rochester'daki ölümcül kazanın şüphelisinin yayalara doğru hızla gittiğini söyledi, ancak kazanın nedeni hala bilinmiyor

Polise göre şüpheli 35 yaşındaki Michael Avery, Pazartesi gece yarısından kısa bir süre sonra, insanlar bir rock konserinin ardından Rochester Kodak Center'dan çıkarken meydana gelen ateşli kazanın ardından hayatını kaybetti.

Yetkililere ve kaza sonrası çekilen görüntülere göre, kazanın ardından çıkan yangının söndürülmesi yaklaşık bir saat sürdü ve olay yeri kömürleşmiş gaz kutuları, enkaz ve Avery'nin kiralık aracının yanmış çerçevesiyle doldu.

Yetkililer, Syracuse'lu olan Avery'nin şehri mi yoksa müzik mekanını mı hedef aldığı, onu neyin motive ettiği ve neden önceki günün büyük bir kısmını arabaya gaz depolayarak geçirdiği gibi pek çok sorunun soruşturmacılar için hala cevapsız olduğunu söyledi.

"Bu kişinin neden Rochester, New York'u seçtiğine dair sorularla karşılaşıyorum. Rochester, New York'u seçtiğine dair sorular alıyorum. Bunu neden Yeni Yıl Günü yapmayı seçtiği ve neden yeni yıla girmek için harika vakit geçirmeye çalışan konser müdavimlerini hedef aldığı konusunda sorular alıyorum," dedi Rochester Belediye Başkanı Malik Evans Salı günü düzenlediği basın toplantısında. "Bunların hepsi henüz cevaplarını bilmediğimiz sorular."

Rochester Polis Şefi David M. Smith Salı günü yaptığı açıklamada, müfettişlerin şu ana kadar Avery'nin terörizm ya da "siyasi veya sosyal önyargılar" tarafından motive edildiğine dair bir kanıt bulamadıklarını söyledi.

Emniyet kaynaklarının CNN'e verdiği bilgiye göre yine de iç terörizm olası bir neden olarak değerlendirilmeye devam edecek.

FBI ajanı Jeremy Bell, FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü'nün soruşturmaya dahil olduğunu ve bunun "böyle bir vakada anormal olmadığını" söyledi. Bell, şu ana kadar terörizmle herhangi bir bağlantı tespit edilmemiş olsa da, teşkilatın yardım etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Smith'e göre kazadan birkaç dakika önce Avery, en az altı bidon benzinle dolu kiralık bir araçla alana yaklaşmış ve karşıdan gelen trafiğe dönerek yayaların bulunduğu bir yaya geçidine doğru yönelmiş. Smith, bunun yerine Avery'nin park yerinden çıkmakta olan bir araçla çarpıştığını ve iki aracın yaya geçidinden geçtiğini söyledi.

Polis, araçta bulunan 28 yaşındaki Justina Hughes ve 29 yaşındaki Joshua Orr adlı iki yolcunun öldüğünü, sürücünün ise hayati tehlike arz etmeyen yaralar aldığını söyledi. Aileleri, Orr ve Hughes'un konsere katılan yakın arkadaşlar olduğunu söyledi.

Smith, kazada dokuz yayanın da yaralandığını ve bunlardan birinin "hayatını değiştirecek şekilde yaralandığını" söyledi.

Polise göre müfettişler kanıt arayışları kapsamında Avery'nin kiraladığı bir otel odasını ve havaalanı otoparkında bulunan şahsi aracını aradılar. Polis, arabada bulunan hiçbir şeyin davayla ilgili önemli bir bilgi sağlamadığını söyledi, ancak otel odasında ne bulunduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Smith, Avery'nin ailesinin de polis tarafından sorgulandığını ve teşhis edilmemiş zihinsel sağlık sorunları olabileceğini belirttiklerini söyledi.

Yetkililer ek bilgi sahibi olan herkesi müfettişlerle temasa geçmeye çağırıyor. Bu arada belediye başkanı, Rochester toplumunun bu trajediyle başa çıkmaya çalıştığını söyledi.

Evans, "Bu insanlar bir Grateful Dead tribute grubunu izlemeye gidiyorlardı ve Yeni Yıla girmeyi ve iyi vakit geçirmeyi bekliyorlardı" dedi. "Bunun yerine, şimdi aile üyelerini toprağa verecek olan bireylerimiz ve bu şüphelinin yaptığı seçimler nedeniyle hayatlarını değiştirecek şekilde yaralanan insanlarımız var."

Müfettişlerin buldukları

Müfettişler, şüphelinin Rochester'a gittiği kazadan önceki günlerde Avery'nin eylemlerinin izini sürmeyi başardılar.

Polise göre Avery, 27 Aralık civarında şahsi aracıyla Rochester'a gitti ve şehrin hemen dışındaki bir otele yerleşti.

Smith Salı günü yaptığı açıklamada, iki gün sonra Rochester havaalanındaki bir kiralama acentesinden bir Ford Expedition kiraladığını söyledi. Yetkililer, Avery'nin 30 Aralık gününün büyük bir kısmını çeşitli yerlerden en az altı benzin ve gaz konteyneri satın alarak geçirdiğini söyledi.

Smith, Yeni Yıl Günü saat 12:52 civarında Avery'nin kiraladığı Ford SUV ile tiyatronun yakınında araba kullandığını söyledi.

Smith, "Bu sırada Avery hızlandı, karşı şeride geçti ve kasıtlı olarak yaya geçidine doğru sürdüğü anlaşılıyor" dedi.

Kaza ve yangın sonrasında CNN'e bağlı WHAM kanalının yayınladığı görüntülerde, ağır hasar görmüş ve yanmış siyah bir SUV'un başka bir aracın önünde kafa kafaya durduğu, yanmış kırmızı bidonların ve enkazın yola saçıldığı görülüyor.

Aileler iki sevgili arkadaşlarının yasını tutuyor

Kurbanlar Orr ve Hughes, aileleri tarafından yapılan açıklamalarda, yeni yıla konserde birlikte girmeyi umut eden cömert ve sevgi dolu arkadaşlar olarak onurlandırıldı.

Orr'un ailesi onu "sevgi ve pozitiflik dolu, güzel, cömert bir insan ve akıl sağlığıyla mücadele edenlerin savunucusu" olarak tanımladı.

Ailesini, kız arkadaşını ve köpeği Eddie'yi çok sevdiğini söylediler.

Hughes'un ailesi Orr'un en iyi arkadaşı olduğunu söyledi ve onu yürüyüş yapmayı seven ve "ailesine ve arkadaşlarına derinden değer veren" "güzel ve özgür bir ruh" olarak hatırladı.

"Doğayı seven yetenekli bir sanatçıydı ve yeni bir patikada yürüyüş yapmak ve yeni bir şelale bulmak için her fırsatı değerlendirirdi. Ve ah, müziği ne kadar çok severdi. Ona en çok neşe veren tutkusu buydu" ifadeleri yer alıyor. "Justina ve en yakın arkadaşı Josh'un son anlarını birlikte, tutkularının ve dostluklarının tadını çıkararak geçirdiklerini bilmenin huzurunu yaşıyoruz."

"Ayrıca, farkında olmasalar da başkalarına kalkan oldukları için birçok başka hayatın kurtulduğunu bilmenin rahatlığını yaşıyoruz. Ve bu nedenle sonsuza kadar kahraman olarak kalacaklar."

Kazanın olduğu gece mekanda sahne alan rock grubu moe. Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "derin şok ve üzüntülerini" dile getirdi.

Grup, "Kutlama ve birliktelik anlamına gelen bir gecede, bunun yerine anlayışa meydan okuyan bir trajediyle karşı karşıyayız" dedi. "Kalplerimiz hayatını kaybedenlerin aileleri ve dostlarıyla birlikte, düşüncelerimiz ise yaralananlarla birlikte."

CNN'den John Miller, Nic F. Anderson ve Sabrina Souza bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com