Polis, Premier Lig futbolcularının ailelerine yönelik ırkçı taciz olayını soruşturuyor

Brentford oyuncuları Ivan Toney ve Rico Henry, Goodison Park'taki maçın ardından kimliği belirsiz taraftarlara yönelik iddiaları tweetlediler.

Henry, "Bana ya da aileme fiziksel olarak zarar vermeyen konularda genellikle konuşmam ama annemin birkaç Everton taraftarı tarafından ırkçı tacize uğradıktan sonra üzüldüğünü görmek mideme ateş düşürdü" diye yazdı.

"Onlar için her şeyi yapacağım ve küçük azınlığın cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağım! Bu kabul edilemez ve derhal soruşturulmalıdır."

Benzer şekilde Toney de şunları yazdı: "Ve aileme ırkçı tacizde bulunan adam için, hak ettiğin cezayı alman için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hem Everton hem de Brentford Twitter'dan olayı kınayan açıklamalar yayınladı.

Everton, "Futbolda - ya da toplumda - ırkçılığa yer yoktur" diye yazdı.

"Merseyside Polisine, şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve uygun şekilde muamele görmesi için yardımcı oluyoruz."

'Nefrete kesinlikle yer yok'

Bu arada Brentford olaydan haberdar olduğunu ve hem Everton'a hem de polise bildirimde bulunduğunu söyledi.

"Brentford FC her türlü ayrımcılığı ve ırkçı tacizi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır," diye yazdı.

"Rico ve Ivan'ın ailelerine desteğimizi sunacağız ve soruşturma ve sonrasındaki yasal işlemlerde tam işbirliği içinde olacağız."

Merseyside Polisi raporları araştırdığını ve "sorumluları bulup adalete teslim etmek" için Everton ile birlikte çalışacağını söyledi.

Dedektif Müfettiş Catherine Cox yaptığı açıklamada, "Hangi futbol takımını tutarsanız tutun, Merseyside'ın hiçbir yerinde hiçbir koşulda nefrete kesinlikle yer yoktur" dedi.

Brentford dramatik bir karşılaşmada maçı 3-2 kazanırken, Everton maçı dokuz kişi tamamlarken Henry'nin ikinci yarıdaki kafa vuruşu galibiyeti getirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com