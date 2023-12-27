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Polis, parlak bir şeyi araştıran balıkçıların, kaza yapan kamyonda günlerce mahsur kalan Indiana'lı adamın 'mucize' bir şekilde kurtarılmasını sağladığını söyledi

Dere kenarında parlayan bir şey ve merak duygusu Salı günü iki Indiana'lı balıkçıyı günlerdir parçalanmış bir kamyonun içinde tek başına yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki bir adama götürdü - eyalet polisinin mucize olarak nitelendirdiği bir keşif.

 and  Max Becker
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Yetkililer, bir adamın Salı günü Indiana'nın Porter County'deki Interstate 94 köprüsünün altında....aussiedlerbote.de
Yetkililer, bir adamın Salı günü Indiana'nın Porter County'deki Interstate 94 köprüsünün altında bulunmadan önce günlerce enkazda mahsur kaldığını söyledi..aussiedlerbote.de

Polis, parlak bir şeyi araştıran balıkçıların, kaza yapan kamyonda günlerce mahsur kalan Indiana'lı adamın 'mucize' bir şekilde kurtarılmasını sağladığını söyledi

Eyalet polisi tarafından düzenlenen basın toplantısında Garcia, Mario Garcia ve damadı Nivardo Delatorre'nin kuzeybatı Indiana'daki Portage kenti yakınlarındaki Salt Creek'te potansiyel balık tutma deliklerini araştırdıklarını ve uzakta parlak bir şey dikkatlerini çektiğinde günü sonlandırmaya hazırlandıklarını söyledi. Merak edip araştırmaya gittiklerinde bunun bir araç enkazı olduğunu fark etmişler.

Enkaz halindeki kamyonet, dere üzerindeki Interstate 94 köprüsünün altındaydı. Garcia bir hava yastığını yoldan kaldırdı ve sürücü koltuğunda ölü biri olduğunu düşündüğü şeyi gördü.

Garcia, "Omzuna dokunduğum anda döndü - uyandı," dedi.

İrkilen ama genç adama yardım etmeye odaklanan Garcia, Delatorre'den yardım çağırmasını istedi ve ikili kurtarma ekipleri gelip onu çıkarana kadar adamın yanında kaldı.

"Hayattaydı ve bizi gördüğü için çok mutluydu" diyen Garcia, adamın kendilerine defalarca teşekkür ettiğini hatırlıyor. "Hiç böyle bir rahatlama görmemiştim."

Indiana Eyalet Polisi Çavuş Glen Fifield basın toplantısında, Mishawaka'dan Matthew R. Reum adlı adamın bir hafta boyunca orada kalmış olabileceğini ve "ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden yaralanmalar" yaşadığını söyledi.

Eyalet polisi yaptığı basın açıklamasında Reum'un kısmen yağmur suyu içerek hayatta kaldığını söyledi. Polis, "Bu kazadan sağ çıkma isteği olağanüstü bir şey değildi" dedi.

Fifield, "Bu havada hayatta kalması bir mucize" dedi. Kazanın meydana geldiği Porter County'de sıcaklıklar son günlerde en düşük 29 dereceye ulaşmıştı.

Mario Garcia, solda, ve damadı Nivardo Delatorre, adamı parçalanmış kamyonetin içinde sıkışmış halde buldular.

Garcia'ya göre adam balıkçılara 20 Aralık'tan beri orada mahsur kaldığını, ezilmiş kamyondaki koltuğuna sıkıca sıkıştığını ve telefonuna ulaşamadığını söyledi.

"Bağırmaya ve çığlık atmaya çalıştığını ama kimsenin onu duymadığını söylüyor. Ortalık sessizdi - sadece suyun sesi vardı," diyor Garcia adamın kendisine anlattıklarını hatırlayarak.

Garcia, "Bana uzun süredir orada olduğunu ve kimse olmadığı için neredeyse tüm umudunu kaybettiğini söyledi" dedi.

Polis, Reum'un yaralarının tedavisi için Salı günü bir hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kazaya neyin sebep olduğu henüz belli değil, ancak Fifield adamın kamyonunun I-94'ten kaçtığını, korkulukları ıskaladığını, havalandığını, dereye yuvarlandığını ve köprünün altında durduğunu söyledi.

Polis, herhangi bir kaza ihbarı almadıklarını ve alsalar bile enkazın köprüden görülemeyeceğini söyledi.

Fifield, "Köprünün üzerinden baktım ve göremedim," dedi. "Arazinin doğu tarafına doğru yürüdüm ve bakıyorum ve hala göremedim."

Fifield, enkaz alanına ekipman götürmenin zor olduğunu ve adamı çıkarmanın saatler aldığını söyledi. Ekipler adamı kurtarmak ve onu hastaneye götürecek bir helikoptere taşımak için çalışırken I-94'ün batıya giden şeritleri 20. mil işaretinde Salı öğleden sonra kapatıldı.

Fifield, balıkçılar onu bulmasaydı, adamın kurtulamayabileceğini söyledi.

"Bu gece hava çok soğuk," dedi çavuş. "Bu geceyi atlatabileceğine inanmıyorum, bu benim kişisel görüşüm."

Garcia, kendisi ve damadının, merakları onları genç adama götürdüğü için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

"Bu bir mucize mi? Bilmiyorum. Ama onu bulabildiğimiz için çok mutluyum," dedi Garcia.

CNN'den Taliah Miller ve CNN Meteoroloji Uzmanı Robert Shackelford bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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