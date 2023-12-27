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Polis, 'Parasite' oyuncusu Lee Sun-kyun'un ölü bulunduğunu açıkladı

Seul polisine göre, Akademi Ödüllü "Parasite" filmindeki rolüyle tanınan Güney Koreli aktör Lee Sun-kyun hayatını kaybetti.

 and  Viktoriya Miller
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Güney Koreli aktör Lee Sun Kyun 07 Ekim 2023 tarihinde Chicago, Illinois'de fotoğraflandı..aussiedlerbote.de
Güney Koreli aktör Lee Sun Kyun 07 Ekim 2023 tarihinde Chicago, Illinois'de fotoğraflandı..aussiedlerbote.de

Polis, 'Parasite' oyuncusu Lee Sun-kyun'un ölü bulunduğunu açıkladı

Polis yaptığı açıklamada, Lee'nin menajerinden yardım hattı üzerinden kayıp ihbarı aldıklarını söyledi. Lee Çarşamba sabahı arabasında bulundu.

Lee, "Parasite" filminde Park ailesinin babası Park Dong-ik rolüyle beğeni toplamıştı.

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazlası gelecek

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Kaynak: edition.cnn.com

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