Polis, 'Parasite' oyuncusu Lee Sun-kyun'un ölü bulunduğunu açıkladı

Çin lideri Xi Jinping Salı günü yaptığı bir konuşmada Tayvan'ın Çin'le "yeniden birleşmesinin" "kaçınılmaz" olduğunu iddia ederek, önümüzdeki ay yapılacak kritik seçimler öncesinde Pekin'in kendi kendini yöneten ada demokrasisine ilişkin uzun süredir devam eden tutumunu yineledi.