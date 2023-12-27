Polis, 'Parasite' oyuncusu Lee Sun-kyun'un ölü bulunduğunu açıkladı
Polis yaptığı açıklamada, Lee'nin menajerinden yardım hattı üzerinden kayıp ihbarı aldıklarını söyledi. Lee Çarşamba sabahı arabasında bulundu.
Lee, "Parasite" filminde Park ailesinin babası Park Dong-ik rolüyle beğeni toplamıştı.
Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazlası gelecek
Ayrıca okuyun:
- Bu durum Aralık ayında değişecek
- Nükleer füzyon - yutturmaca mı yoksa enerji sorunlarına çözüm mü?
- Alman aktivistler Dubai'de İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan acıları dile getirdi
- Bütçe krizi vatandaşın gelirine ilişkin tartışmaları alevlendiriyor - Bas popülizme karşı uyarıyor
Kaynak: edition.cnn.com