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Polis, Michigan'da 4 kişinin ölümüne yol açan ev patlamasında gaz sızıntısından şüphelenildiğini açıkladı

Polis Salı günü yaptığı açıklamada, tatil için Michigan'ı ziyaret eden Arkansaslı bir çift ve iki yetişkin çocuklarının ölümüne yol açan patlamanın nedeninin bir gaz kaçağı olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

 and  Alex Stellmacher
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Polis, Cumartesi günü Michigan'da bir evde meydana gelen ve dört kişinin ölümüne yol açan patlamada....aussiedlerbote.de
Polis, Cumartesi günü Michigan'da bir evde meydana gelen ve dört kişinin ölümüne yol açan patlamada cinayet şüphesi bulunmadığını açıkladı..aussiedlerbote.de

Polis, Michigan'da 4 kişinin ölümüne yol açan ev patlamasında gaz sızıntısından şüphelenildiğini açıkladı

Kurbanlar Northfield Kasabası Polisi tarafından 51 yaşındaki Hope Bragg, 53 yaşındaki Don Bragg, 22 yaşındaki Kenneth Bragg ve 19 yaşındaki Elizabeth Bragg olarak teşhis edildi. Cumartesi günü Ann Arbor'un yaklaşık 10 mil kuzeyindeki Washtenaw County'deki evi yerle bir eden patlamada öldüler.

Polis, Arkansaslı 16 yaşındaki Stephen Bragg'in de durumunun stabil olduğu patlamada herhangi bir cinayet şüphesi olmadığını söyledi. Polise göre Bragg'ler, evin sahibi olan Hope'un babası 72 yaşındaki Richard Pruden'i ziyaret ediyorlardı. Pruden'ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis, ön soruşturmada patlamaya henüz belirlenemeyen bir yerden gaz sızıntısının neden olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis, kurbanlar ve aileleri için Cumartesi günü Michigan'daki Whitmore Lake Lisesi'nde bir anma töreni planlandığını söyledi.

Patlama Cumartesi günü öğleden sonra 3:50 sularında meydana geldi. Northfield Kasabası Polis Teğmeni David Powell CNN'e bağlı WDIV'e yaptığı açıklamada, memurların 23. Otoyol yakınlarında, evin yerle bir olduğu sokağın bitişiğinde enkaz bulunduğunu bildiren bir çağrı aldıklarını söyledi.

Powell yaptığı açıklamada, tek ailelik konutun tamamen yıkıldığını ve enkaz alanının yaklaşık iki dönümlük bir alanı kapladığını söyledi.

Evden yaklaşık bir mil uzakta yaşayan Scott McMillian, CNN'e bağlı WXYZ'ye "Savaştan hatırladığım bir şey gibi geliyordu" dedi. "O kadar gürültülüydü."

Üç kurban olay yerinde ölü bulundu ve diğer üçü yakındaki bir hastaneye nakledildi. Polis, hastaneye kaldırılan üç kişiden birinin daha sonra öldüğünü söyledi.

CNN'den Ray Sanchez, Paradise Afshar ve Sarah Dewberry bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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